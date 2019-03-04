Труп самовывозом: в российском морге установили новые правила

Прокуратура Еврейской автономной области проверит морги по всему региону после сообщений СМИ о том, что жителям села Ленинское отказывают в транспортировке тел умерших родственников. Людям якобы приходится самостоятельно доставлять тела в морг и помещать их в холодильники. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«В соответствии с требованиями законодательства транспортировка тела умершего человека в морг должна осуществляться исключительно специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками, а также дезинфицирующими средствами. Вывоз тел умерших в морг как разновидность ритуальных услуг возможна только на основании договора на оказание таких услуг», — говорится в заявлении прокуратуры.

Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства о погребении и похоронном деле. В частности, они выяснят, как власти оказывали гражданам услуги по транспортировке трупов. «Идет проверка моргов в Биробиджане, в других населенных пунктах по всей области из-за сообщений о том, что жителям приходится самим отвозить тела умерших. Кроме того, будут проверены администрации населенных пунктов, медучреждения на предмет организации этой работы, на предмет перевозки тел неспециализированным транспортом, как это положено по закону», — пояснили в прокуратуре. Там отметили, что правоохранители уже посетили Ленинскую центральную районную больницу, где подтвердились нарушения, о которых сообщали местные СМИ.

Скандал в Еврейской автономной области разгорелся после публикации ГТРК «Бира». В репортаже от 27 февраля 2019 года сообщалось, что в Ленинском районе региона медики и полиция отказывают местным жителям в транспортировке умерших, заявляя, что это не входит в их полномочия.

«На этой машине вожу семью, ребенка. На ней же пришлось вести тело родной тети. Разложили сидение, положили труп, вроде вместился», — рассказал телеканалу житель ЕАО Владимир. Жительница села Ленинское после смерти матери вызвала медиков и полицию. Прибыв к ней домой, они заявили, что доставка трупов в медучреждение не входит в их обязанность. «Даже в морг и то нужно было самим тело заносить. Ключи дают на скорой помощи, открываете ими помещение и туда кладете тело» ,— пояснила она.

На входе в спецпомещение с холодильниками, говорится в репортаже, висит следующее объявление: «Привезете труп, включите холодильник. За ним слева нажмите верхнюю кнопку до упора и подождите, пока загудит».

Согласно ФЗ «О погребении и похоронном деле», перевозить тела умерших в морг обязана специализированная служба, контракт с которой заключают органы местного самоуправления. Власти должны оплачивать услуги такой организации из бюджетных средств. По данным СМИ, в Ленинском районе ЕАО доставкой трупов в медучреждение занимается одна компания. При этом в ночные часы служба не работает — людям либо приходится отвозить тело в морг самостоятельно, либо ждать приезда санитаров утром. Как отмечает ГТРК «Бира», с подобными неудобствами также сталкиваются жители других районов Еврейской автономной области.

Похожая ситуация в конце января 2018 года сложилась в Свердловской области.

Жительница Каменска-Уральского по приезде в морг местной больницы увидела объявление о том, что после 15:00 помещать тела умерших в спецпомещение следует самостоятельно. В итоге женщине пришлось взять ключи от морга в приемном покое под залог и поместить тело своего отца в холодильник.

Позже в медучреждении сообщили, что сообщение на информационном стенде предназначалось для сотрудников ритуальных служб. «Произошел наиредчайший случай — человек решил сам доставить тело родственника в морг в нерабочее время. Этого не должно было случиться, стечение обстоятельств. Объявление, о котором идет речь, было сделано для работников ритуальных служб», — пояснили РИА «Новости» в больнице.

Там добавили, что ошибка персонала состояла в том, что девушку не стали сопровождать специалисты. В медучреждении подчеркнули, что в случае смерти родственников горожанам лучше обращаться в ритуальную службу. Тем не менее у них также есть возможность доставлять тела умерших родственников в морг самостоятельно, главное — учитывать рабочие часы объекта. Региональный Минздрав запустил проверку после инцидента в Каменске-Уральском. В больницу, где было зафиксировано «самообслуживание», выехала специальная комиссия.