Служебное насилие: в Башкирии следовательницу избил коллега

Министерство внутренних дел по Башкирии проводит проверку в связи с избиением следовательницы со стороны вышестоящего сотрудника полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поступило сообщение, что сотрудница следственного отдела районного отдела МВД написала в полицию заявление о том, что ее вышестоящий коллега нанес ей травмы», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что все имеющиеся об инциденте сведения были также направлены в региональное подразделение Следственного комитета России. «Следственные органы по поступившим из полиции материалам проводят доследственную проверку», — сообщил агентству представитель ведомства. По предварительным данным, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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По данным портала ProUfu.ru, травмы, полученные 23-летней следовательницей, характерны для попытки изнасилования. Отмечается, что в больницу она поступила с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, лица, плечевых суставов. Позже врачи также зафиксировали у нее травму живота, а также ушиб позвоночника.

По словам самой девушки, инцидент произошел 27 февраля. Тогда ее коллега — 38-летний подполковник юстиции, занимающий должность замначальника следственного отдела МВД — напал на нее недалеко от одного из частных домов и жестоко избил. В больницу пострадавшую доставили только на следующий день.

Как сообщает издание «Вести-Башкортостан», предварительная причина избиения, появившаяся в СМИ, действительно имеет сексуальный подтекст. Как рассказал источник в правоохранительных органах, мужчина предлагал подчиненной вступить с ним в интимные отношения, однако она ему отказала. На фоне этого произошла ссора, которая закончилась рукоприкладством со стороны мужчины. Местные СМИ также сообщали, что следовательница и подполковник ранее находились в романтических отношениях.

Напомним, что в конце октября прошлого года заявление в полицию о групповом изнасиловании в миграционном отделе МВД по Уфимскому району поступило от другой 23-летней девушки, работавшей дознавательницей.

По версии следствия, в ночь на 30 октября трое коллег пострадавшей распивали спиртные напитки, находясь на работе в здании МВД. Через некоторое время они также пригласили к застолью двух дознавательниц, остававшихся вечером на работе. Позже одна из девушек, по ее словам, ушла домой, а другая осталась и была изнасилована. При этом правоохранители также якобы нанесли дознавательнице многочисленные травмы и повреждения. Домой девушка попала только утром.

Результаты проведенной ДНК-экспертизы показали, что на одежде пострадавшей не было обнаружено мужских биологических следов (при этом на самой пострадавшей была найдена ДНК одного из подозреваемых мужчин). Вместо этого, как сообщил «МК» адвокат одного из обвиняемых, на ее рубашке были обнаружены следы эпителия четырех женщин, что заставило следователей усомниться и перепроверить полученные результаты.

«Чтобы еще раз удостовериться, что это были за женщины, специалисты повторно взяли пробы у подруги потерпевшей, свидетельницы, которая присутствовала на вечеринке, и матери дознавательницы. Скорее всего, их следы и были на одежде. От нас что-то скрывают? Или тянут время? Если на одежде нет следов обвиняемых, тогда зачем их держать под стражей?» — заявил адвокат.

Тогда же внимание следствия обратилось на вторую дознавательницу, пробы которой также перепроверяют эксперты. По данным издания «ГорОбзор.ру», полученным от информированного источника, она не уходила домой пораньше, а наоборот, принимала косвенное участие в изнасиловании коллеги — помогала держать 23-летнюю девушку за голову и руки. Лишние подозрения она привлекла к себе еще и тем, что сразу после инцидента перевелась в другое отделение.

Однако долго проработать на новом месте она не смогла. В январе 2019 года стало известно, что по решению Министерства внутренних дел по республике Башкортостан, обе сотрудницы, задействованные в скандале, были уволены. «Было принято решение об увольнении двух сотрудниц отдела МВД по Уфимскому району за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции», — рассказали представители ведомства.

Ранее по той же формулировке были уволены главные фигуранты дела об изнасиловании молодой дознавательницы.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». 2 ноября Кировский районный суд Уфы избрали экс-полицейским меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защитники обвиняемых пытались обжаловать данное решение в Верховном суде, однако получили отказ.