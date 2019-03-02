Чичиков в отставке: как генерал делил зарплату «мертвых душ»

В Твери арестован Сергей Ягольников — генерал-майор в отставке, начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны. Он подозревается в мошенничестве особо крупного размера: как полагает следствие, он содержал при институте более сотни «мертвых душ» — работникам учреждения, числившимся только по документам, выплачивалась плата за работу, которую на самом деле выполняли реальные сотрудники ЦНИИ.

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Факт мошенничества был выявлен после того, как деятельностью частной научно-исследовательской фирмы при ЦНИИ в конце прошлого года заинтересовалась контрразвездка: согласно бухгалтерским отчетам, компания выполняла значительную часть заказов института, разработки которого строго засекречены.

Поначалу спецслужбы намеревались проверить, соблюдается ли режим конфиденциальности в офисах подотчетных военным конструкторам частных проектировщиков. Однако в результате проверки оказалось, что никаких утечек быть не могло. Сотрудники ЦНИИ просто получали зарплату, имитируя обширную научно-практическую деятельность.

После этого проверка была передана в ведение Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. Как сообщило издание «Твериград», заниматься им было поручено Андрею Днепровскому — следователю по особо важным делам Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России. Ранее он руководил одним из направлений в расследовании масштабного уголовного дела ОАО «Оборонсервис».

Следствие считает, что мошенническую схему разработал сам Ягольников. Предполагаемый руководитель компании, в которой числились «мертвые души» — штатный финансист ЦНИИ и старый приятель генерала. Его имя пока не раскрывается. Как сообщает «Российская газета», на Сергея Ягольникова и его сообщника заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. При этом издание не исключает и появление в деле других уголовных статей.

Военное следствие полагает, что в последнее время Ягольников занимался исключительно подготовкой «мертвых душ». Согласно его схеме, поступающие в институт госзаказы по линии Минобороны передавались научно-техническому творческому коллективу ученых.

На самом деле все военно-технические работы выполняли штатные сотрудники ЦНИИ, работавшие за свои зарплаты. На субподрядчика списывались деньги.

После выполнения заданий финансисты ЦНИИ по указанию его руководителя расплачивались с «партнерами». Афера, по предварительным подсчетам, длилась полгода.

На прошлой неделе Сергей Ягольников и его коллега-финансист были задержаны в рабочих кабинетах. Затем 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала на два месяца. На днях ему было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), которое начальник ЦНИИ не признал и обжаловал свой арест.

Как пояснил изданию «Коммерсант» близкий к следствию источник, в ближайшее время будут проверяться все контракты, заключенные ЦНИИ ВКО под руководством генерала. По их результатам будет скорректирован размер нанесенного ущерба и расширен состав обвиняемых по делу.

64-летний Сергей Ягольников начал службу в ЦНИИ ВКО, более известном как 2-й ЦНИИ Минобороны, в 1978 году и за 40 лет прошел путь от инженера до начальника организации. Сегодня он — военный ученый с мировым именем, внесший, как следует из официальной биографии, «большой вклад в развитие теории и практики создания вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны страны». Он руководит профильным отделением в Академии военных наук, является действительным членом Международной академии информатизации и главным редактором журнала «Конфликтно-устойчивые радиоэлектронные системы». Генерал Ягольников подготовил более 300 научных трудов, 11 докторов и 15 кандидатов наук.

Войска воздушно-космической обороны — род войск, существовавший в 2011—2015 годах в составе Вооруженных сил Российской Федерации. В 2015 году ВКО были поделены на Космические войска и Войска ПВО-ПРО и объединены с Военно-воздушными силами и составили новый вид войск — Воздушно-космические силы