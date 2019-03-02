«Я тебе породил»: убийца допустил ошибку после резни в Москве

На северо-востоке Москвы мужчина убил своих жену и ребенка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в столичном управлении СК. Собеседник телеканала сообщил, что полиция приехала в квартиру по Ясному проезду, где обнаружила женщину и ребенка в луже крови. Отмечается, что мужчина нанес им более 60-ти ножевых ранений. По предварительным данным, он совершил расправу над родственниками отверткой и ножом.

По словам источника, на стенах квартиры, где произошло убийство, было написано: «я тебе породил, я тебя и убью». После убийства семьи злоумышленник попытался покончить с собой. Теперь врачи борются за его жизнь.

В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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Как сообщает РЕН ТВ, семья пять лет назад переехала в Москву из Украины. В столице они поселились в квартире бабушки убитой женщины. Пенсионерка утверждает, что в последнее время между супругами не было конфликтов.

«Он [убийца] хоть и не работал, но вел себя спокойно, спиртным не злоупотреблял. Мальчик ходил в садик. Внучка работала в «Моих документах» — в МФЦ. Обычная семья. Он все искал, где заработать. Но ничего не попадалось. И тут какой-то грохот... Я обычно их не слышу. Моя комната вдали находится. Выхожу — а она [убитая женщина] лежит мертвая. Вся в крови. Это уже к утру было. Мальчика нет. Я подумала, что он в садике... А он оказался в тряпках — на втором ярусе кровати. Его только потом нашли», — рассказала kp.ru бабушка погибшей.

Похожий случай произошел в ноябре в Самаре. Мужчина убил жену и двухлетнюю дочь, после чего покончил с собой. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Тела 56-летнего мужчины, его 36-летней супруги и ребенка были обнаружены в квартире жилого дома.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по региону, дверь в жилое помещение была закрыта изнутри. По признакам состава преступления возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», сообщили в СК РФ.

Для этого, в апреле, в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в покушении на убийство женщины и ее сына, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на помощника главы управления СК по городу Юлию Иванову.

По версии следствия, днем 8 апреля у подъезда жилого дома вооруженный мужчина напал на проходящую мимо женщину с сыном и выстрелил в область лица каждому из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, но злоумышленник догнал его и начал избивать его битой по голове и туловищу, указали в заявлении ведомства.

Правоохранителей на место происшествия вызвали сотрудники магазина. Женщину вскоре выписали из больницы, а ее сына поместили в реанимацию.

Незадолго до этого, в марте, правоохранительные органы Иркутска в рамках расследования убийства матери и малолетнего ребенка задержали супруга погибшей, сообщило управление СК по региону.

Тела 21-летней женщины и младенца были обнаружены 13 марта. В ходе расследования следователи заподозрили в причастности к произошедшему супруга женщины. На допросе 26-летний житель соседней республики сообщил следователям, что в день преступления он вместе со своей супругой и маленьким сыном посуточно снял квартиру.

В тот вечер муж заподозрил свою жену в измене. В порыве внезапно возникшей ревности мужчина схватил нож и нанес удары сначала ребенку, а затем и его матери, указано в заявлении СК.

Злоумышленник, по информации следователей, около суток скрывался от правоохранительных органов и даже намеревался покинуть Россию, чтобы вернуться на родину.

Еще один случай с трагическим исходом произошел 17 февраля прошлого года. По версии следствия, житель Кургана в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой на бытовой почве.

В ходе конфликта обвиняемый начал бить женщину по голове и телу руками, ногами и деревянной битой. В этот момент в доме находился его пятилетний сын, ставший очевидцем произошедшего. Его 42-летний житель Кургана впоследствии тоже избил.

После расправы мужчина продолжил распивать спиртные напитки.

Некоторое время спустя из школы вернулся старший сын преступника. Обнаружив мать с братом мертвыми, школьник начал звать на помощь. Прибывшие на место трагедии правоохранители почти сразу установили личность и месторасположение главы семейства, после чего арестовали его.

Спустя почти год после случившегося, 14 декабря, суд приговорил убийцу к 19 годам колонии строгого режима, сообщили на сайте Следственного комитета России по Курганской области. Его признали виновным по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Некоторые местные СМИ сообщили, что региональный прокурор Иван Ткачев требовал для обвиняемого пожизненного лишения свободы.