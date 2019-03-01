Подарок Госдепа: визы в США подешевеют

Россия и США договорились о снижение визовых сборов для граждан РФ. «Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним cоглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей», — рассказали в МИД РФ.

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По словам пресс-секретаря посольства США Андреа Калан,

«российские граждане, направляющиеся в США, и американские граждане, направляющиеся в Россию с деловой или туристической целью, будут оплачивать одинаковый визовый сбор».

Этот шаг, как считают в российском МИДе, «является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества». Он, как рассчитывают дипломаты, будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между странами.

В американском внешнеполитическом ведомстве также надеются, что снижение цен поможет развитию связей между странами. Там отметили, что собираются выдавать преимущественно многократные трехгодичные визы, сообщили РИА «Новости».

Напомним, что с января 2019 года США подняли для россиян стоимость визы, которая давалась на три года. Если цена однократной годовой визы сохранялась на уровне $160, то за многократную приходилось платить дополнительно $143.

«Общая стоимость многократной визы, действующей в течение трех лет, составит $303», — отмечалось в сообщении информационного ресурса американского посольства.

В американском посольстве тогда объясняли, что этот шаг стал ответной реакцией на повышение российских визовых сборов. По сообщению РИА «Новости», в России с 2017 года была введена дифференцированная ставка сборов, то есть стоимость оформления въездных документов зависела от ее кратности. Но это касалось всех иностранных граждан, посещающих страну.

Помимо этого, российские туристы, уже въезжавшие на территорию США, не могли оформить трехлетнюю визу без дополнительного собеседования.

Если ранее было достаточно отправить документы в американское посольство по почте, то с 2019 года «в случае отказа от прохождения собеседования вы автоматически получите однократную визу со сроком действия до одного года», отмечали в посольстве.

Тогда в российском МИДе рост тарифов на оформление визы восприняли «с крайним недоумением». Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала эту ситуацию «катастрофической».

«В массовом порядке срываются поездки россиян в рамках деловых, культурных, научных, спортивных и просто дружеских связей, рвутся контакты между людьми. Это — сознательная, целенаправленная линия властей США, что не может не вызывать сожаления», — отметили в российском министерстве.

Отметим, что за первые три квартала 2018 года США посетили 78, 4 тыс. российских жителей, в то время как Россию за тот же период — более 220 тыс. американских туристов.

Напомним, 6 февраля США решили навсегда закрыть свой офис иммиграции и гражданства (USCIS) в Москве в связи с «существенным снижением объема работы».

Заявления об иммиграции или предоставлении убежища прекратили принимать с 1 марта, а 29 марта офис закончит свою работу окончательно.

Теперь данным вопросам рекомендуется обращаться в отделении ведомства в греческих Афинах. Этот офис будет также обрабатывать заявления, касающиеся граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

«Посольство США в Москве примет на себя некоторое ограниченное количество услуг, которые ранее оказывала USCIS частным лицам, проживающим в России», — добавляется в сообщении USCIS. Речь идет о приеме форм на перевозку в Америку родственников-иностранцев резидентов США, сборе заявок на документы для возвращения в Штаты в случае утери грин-карты, а также о начальном этапе отказа от статуса постоянного жителя.