Скрипали отпугнули: Солсбери потерял миллион туристов

Отравление бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии привело к значительному сокращению желающих посетить город, оказавшийся в центре событий — Солсбери. Об этом РИА «Новости» рассказал специалист городского туристического центра Стив Шарп.

Отмечается, что после событий, произошедших в марте 2018 года, около миллиона туристов отказались от посещения британского городка, из-за чего экономическое положение Солсбери пошатнулось.

«Есть цифры, что туристический поток сократился примерно на 27%, то есть почти на миллион человек меньше, чем в предыдущие годы, так что это довольно серьезный удар для города. Но мы надеемся, что весной и летом, особенно когда стоит такая прекрасная погода, как сейчас, к нам приедет больше народа. Многие приходят и говорят, что очень хотели приехать, и, надеюсь, что многие так думают», — заявил Шарп.

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В то же время, согласно данным туристических компаний, новый виток интереса к Солсбери появился у российских и китайских туристов, которые хотят побывать в местах отравления Скрипалей. «К нам обращались несколько раз туристические компании, говорили, что со стороны российских и китайских туристов есть спрос на посещение мест, связанных со Скрипалем: ну знаете, где была скамейка, на которой их нашли, где они ели и так далее», — подчеркнул специалист городского туристического центра.

Однако поддерживать подобные инициативы в Солсбери не намерены. По словам Шарпа, места, связанные с отравлением людей, вовсе не стоят того, чтобы их увековечивали. В связи с этим правительство Великобритании уже выделило городу £3,7 млн, чтобы помочь справиться с экономическими последствиями инцидента. При этом £500 тыс. будут направлены непосредственно на ребрендинг и рекламу Солсбери как туристического направления. Еще несколько миллионов пойдут на поддержку предприятий малого бизнеса, пострадавших из-за инцидента, а также дальнейших следственных действий.

«Солсбери — очень красивый и приветливый город, и мы пытаемся вернуть городу ту репутацию, которая у него была», — сказал Шарп. Он также отметил, что особенный шок у местных жителей вызвала смерть Дон Стерджесс, которая скончалась в июле 2018 года, предположительно, от того же вещества, которым были отравлены Скрипали.

«Мы воспринимали историю (со Скрипалями — «Газета.Ru») как разовый инцидент. Вот когда умерла бедная Дон Стерджесс, это для нас выглядело более устрашающе, сам факт, что можно было вот так что-то найти и умереть», — рассказала РИА «Новости» британка Трейси, которая всю жизнь прожила на соседней с улицей Скрипаля Devizes road.

По словам женщины, в остальном жизнь горожан Солсбери никак не изменилась. «Больше ведь ничего не нашли, так что жизнь продолжается как обычно, никто не нервничает, живем как обычно. Все спокойно, все в порядке», — сообщила собеседница агентства.

Также стало известно о том, что в Солсбери наконец завершились работы по очистке города от химического агента, использованного при отравлении — спустя почти год после самого инцидента. В операции участвовали от 600 до 800 военнослужащих войск химической, биологической и радиологической защиты, работы продолжались 13 тыс. часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.

Ранее в городе было обнаружено 12 мест, зараженных нервно-паралитическим агентом, — все они теперь признаны безопасными для жизни.

Среди них был и дом Сергея Скрипаля, который с сегодняшнего дня передан совету графства Уилтшир. Отмечается, что дом планируют отремонтировать, после чего он будет заново заселен.

Ранее британское издание The Guardian публиковало данные, согласно которым отравление Скрипалей в британском Солсбери привело к падению цен на недвижимость в городе почти на 10%. Отмечается, что проданные с мая по июль дома в среднем стоили £299,2 тыс. При этом в предыдущие три месяца цена на них составляла в среднем £328,2 тыс.

Согласно исследованию кредитной организации Cashback Remortgages, в целом падение цен на недвижимость в Солсбери составило около 8,8%. Цены снижались, несмотря на рост стоимости недвижимости на 1,9% в этот же период по всему графству Уилтшир, где расположен Солсбери.

Напомним, что отравление произошло 4 марта 2018 года. Сергея и Юлию Скрипалей нашли в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра, после чего немедленно доставили в больницу. Буквально через два месяца с признаками отравления тем же нервно-паралитическим веществом в больницу поступила пара из соседнего города Эймсбери — Дон Стерджесс и Чарли Роули.

Как стало известно следствию, мужчина нашел флакон из-под вещества в кустах и, приняв его за духи, решил подарить их своей подруге. Роули принес их домой, где Дон при нем распылила «парфюм» на запястье. Вскоре 44-летняя Стерджесс почувствовала резкое недомогание, потеряла сознание и через короткое время умерла у больнице. Сам Роули долгое время пребывал без сознания, но выжил, так как подвергся воздействию значительно меньшего количества вещества.

Дальнейшие события, развернувшиеся вокруг отравления в Солсбери и Эймсбери, вскоре превратились в настоящую информационную войну. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву на том основании, что вещество якобы производилось в российском государстве. РФ, в свою очередь, категорически отрицает эти обвинения.