«Его дома бьют»: за что школьник напал на учителя

В Комсомольске-на-Амуре школьник ударил стулом педагога. Сейчас с мальчиком и его семьей работают психологи, сообщили ТАСС в городской администрации.

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Как сообщает портал Komsity, инцидент произошел в школе № 37 накануне Дня защитника Отечества. Конфликт разгорелся из-за того, что ученик отказался выполнять задание учительницы технологии.

«Дети сидели на технологии и делали открытки для пап в честь праздника. Он [школьник] сказал, что папы у него нет, поэтому он не будет ничего делать.

Учитель попыталась ему донести, что у него есть отчим и ему будет очень приятно такое внимание. Он не унимался, встал и подошел к двери со словами: «Ничего делать не буду, я пошел»», — передает слова директора школы Светланы Тамбовской kp.ru.

После этого, по ее словам, преподаватель «спокойно, корректно» обратилась к мальчику и попыталась его успокоить, но в ответ он схватил стул и замахнулся на педагога. Тогда учительница продолжила диалог с ним, объясняя, что ей будет больно, если он ее ударит.

«Он сказал, что, мол, его дома бьют, поэтому и он может. Учитель только и успела отвернуться спиной, когда он ударил ее стулом», — рассказала директор, не уточнив, какие травмы получила учитель.

Тамбовская отметила, что мальчика перевели на домашнее обучение.

Этот школьник уже оказывался в центре внимания в ноябре прошлого года, но тогда он выступал в роли жертвы. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой уже другая учительница в коридоре разговаривает с мальчиком на повышенных тонах. «Ты кто такой? Ты почему позволяешь себя так вести? Ты почему мешаешь всем?» — восклицает педагог на кадрах. Школьник пятится и в итоге падает на пол, а женщина после этого несколько раз бьет его по голове.

Школьники, которые снимали видео, явно были в замешательстве и с удивлением спрашивали друг друга: «Это его мама?».

Видео вызвало бурную реакцию в Сети и СМИ. Большинство пользователей соцсетей возмутились непрофессиональным поведением педагога и заявили о том, что ее непременно нужно наказать. В то же время родители других учеников этой школы выступили в поддержку учительницы. Они даже составили письмо в ее защиту, подписи под которым поставили около 300 человек.

Известие о скандале в Комсомольке дошло и до краевых властей. Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова рассказала, что беседовала по этому поводу с начальником управления образования, которая назвала провинившегося преподавателя «одним из лучших учителей».

«Понятно, оправдать действия педагога мы не можем. В данном случае нужно учитывать и то, что профессия учителя просто выжигает нервные клетки. Педагог такой же живой человек, он может просто не выдержать. К сожалению, есть дети, родители которых просто отказываются вести их к неврологу. Будем разбираться более детально, потому что и до меня дошла информация о поведении мальчика», — отметила она.

Родители второклассника после случившегося обратились с жалобой к уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, которая пообещала, что мальчику окажут психологическую поддержку и проведут работу с остальными учениками этой школы.

«Что касается учительницы — решение будет приниматься муниципальными органами. Родители также должны обратиться в правоохранительные органы», — отметила Трегубенко.

Вскоре после случившегося учительницу отстранили от работы, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на представителя городской администрации. Он назвал женщину педагогом высшей категории и уточнил, что она работает в сфере образования уже 24 года, успев хорошо себя зарекомендовать.

По факту произошедшего Следственный комитет Хабаровского края возбудил в отношении этой учительницы дело по статьям об истязании (117 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК), сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Кроме СКР, проверку в связи с этим инцидентом проводит и прокуратура Хабаровского края. Министру образования и науки края внесли требование о проведении проверки соблюдения законодательства об образовании и установлении причин возникновения конфликта.

Многие убеждены, что избитый школьник сам мог спровоцировать инцидент. По данным ряда СМИ, одноклассники назвали мальчика хулиганом, а учителя школы рассказали, что он регулярно срывал уроки и вел себя неадекватно.

Также есть информация, что за некоторое время до ноябрьского инцидента школьник сильно ударил учительницу дверью, пнул ее и кинул в нее портфель. По данным Komsity, женщина получила травму и долгое время провела на больничном.