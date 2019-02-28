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Самолет упал на дом в Подмосковье: есть погибшие. ОНЛАЙН

Трагедия в Подмосковье: самолет упал на жилой дом — онлайн

В результате падения самолета на дачный участок в Подмосковье погибли два человека. К месту происшествия стягиваются экстренные службы. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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16:20

Представители аэродрома «Северка» в свою очередь сообщили, что пилот разбившегося самолета был бывшим военным. «Опытный пилот, бывший военный, ему 50 с лишним лет», — пояснили в администрации, передает агентство «Москва».

16:17

Между тем в самарской самолетостроительной компании «Чайка» заявили, что «С-72 Охотник» был произведен в единственном экземпляре. «Это четырехместный самолет, сухопутный, максимальный вес 1 тонна 790 кг, был продан где-то в 1990 году», — сообщили агентству «Москва» в компании.

16:03

В подмосковном управлении МЧС сообщили, что при падении самолет задел угол дачного дома. «В доме никого не было, на земле пострадавших нет», — пояснили «Интерфаксу» в ведомстве.

По данным ТАСС, в четверг воздушное судно вылетело с расположенного по близости частного аэродрома «Северка». Об этом же со ссылкой на очевидцев сообщает «Вести.Ru». Издание уточняет, что крушение потерпел самолет C-72 «Охотник», разработанный компанией «Чайка».

15:55

В сообществе Коломенского городского округа «Вконтакте» публикуют снимки с места ЧП. На них видно, как сотрудники МЧС тушат пожар, возникший после падения самолета.

15:50

Воздушное судно потерпело крушение в Коломенском районе Подмосковья, а именно — в садовом товариществе «Отдых». Об этом сообщают источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах. Оба погибших находились на борту самолета. По предварительным данным, на месте падения никто не пострадал.

15:47

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». В Подмосковье произошла трагедия — легкомоторный самолет упал на жилой дом. По предварительным данным, в результате погибли два человека. Мы будем следить за развитием событий в онлайн-режиме.