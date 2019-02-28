Самолет упал на дом в Подмосковье: есть погибшие. ОНЛАЙН

В подмосковном управлении МЧС сообщили, что при падении самолет задел угол дачного дома. «В доме никого не было, на земле пострадавших нет», — пояснили «Интерфаксу» в ведомстве.

По данным ТАСС, в четверг воздушное судно вылетело с расположенного по близости частного аэродрома «Северка». Об этом же со ссылкой на очевидцев сообщает «Вести.Ru». Издание уточняет, что крушение потерпел самолет C-72 «Охотник», разработанный компанией «Чайка».