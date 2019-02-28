Косатки сбежали: что будет с «китовой тюрьмой»

Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю намерено привлечь к административной ответственности организации, содержавшие косаток и белух в так называемой «китовой тюрьме». Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

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«Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 25 февраля 2019 г. в отношении ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий», осуществивших добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края возбуждены дела об административных правонарушениях», — заявили в ФСБ, подчеркнув, что речь идет о нарушении правил рыболовства, а также о жестоком обращении с животными. За это юридическим лицам грозит штраф в размере «от двукратного до трехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов» — то есть самих пострадавших животных.

Отмечается, что основанием для возбуждения дел стали заключения специалистов, «свидетельствующие о неудовлетворительных условиях содержания животных, необходимости выпустить их в естественную среду обитания после предварительной адаптации».

Накануне прокуратура также завершила проверку дела о пропаже трех белух, которые исчезли из вольера еще в декабре 2018 года. По информации правоохранителей, животные «сбежали» из своей тюрьмы самостоятельно, через отверстия в ограждении.

«Белухи уплыли в отверстия в сетках вольеров, потому что доказательств, что с ними случилось что-то, мы не установили. Если мы не усматриваем признаков состава преступления, то мы и соответствующие меры не принимаем», — сообщил журналистам прокурор Константин Андронович.

Пока силовики проверяли, куда могли деться белухи, в «Центре передержки» пропала косатка. Ответственные за содержание животных подали заявление об их исчезновении, проводится дополнительная проверка. «Специалист сегодня находится там, пересчитывает. По последним данным, там находится 87 белух и 10 косаток», — сказал прокурор Андронович.

Что касается оставшихся в «китовой тюрьме» животных, то борьба за их освобождение идет по всем фронтам. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проблема должна решиться в «самые сжатые сроки», после чего косатки будут выпущены на свободу. Он также отметил, что ранее соответствующее распоряжение поступило от Владимира Путина генпрокурору Юрию Чайке, который должен «продолжить проверки исполнения законодательства» в бухте. Правительству также было поручено проработать требования к содержанию морских млекопитающих.

Для того, чтобы животные комфортнее чувствовали себя в первое время после освобождения, Минприроды России при участии экспертов решило разработать специальную дорожную карту по адаптации китообразных к жизни в естественной среде. Кроме того, косаток также планируют внести в перечень Красной книги (сейчас они входят только в Красную книгу Камчатского края)

Освобождение животных поддержали известные голливудские актеры.

Так, просьбу помочь косаткам и белухам, адресованную к властям РФ, опубликовала на сайте своего фонда известная актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон. Она выразила надежду, что Москва совместно с российскими и международными экологами разработает план по спасению животных. «Выпуская их обратно в дикую природу, Россия может продемонстрировать свое лидерство, что будет приветствоваться во всем мире», — подчеркивается в обращении актрисы.

В ответ на это в Госдуме заявили, что готовы выслушать ее предложения и приветствуют заинтересованность международных зоозащитных организаций. «Я уверен, что действительно она правильно поднимает проблему. Конечно же, мы за то, чтобы представители разных зоозащитных организаций приезжали в Россию», — сказал депутат Госдумы Василий Власов.

Поддержать петицию за освобождение животных в Приморье также призвал голливудский актер и защитник окружающей среды Леонардо Ди Каприо. Соответствующая петиция на сайте Change.org набрала почти 900 тыс. подписей. Актер агитирует выступить «против бесчеловечного захвата косаток и белух».

Напомним, что информация о «китовой тюрьме» появилась в Сети в октябре 2018 года после того, как Greenpeace сообщил о планируемой продаже 13 косаток из Находки в Китай. При этом 11 из них содержались в «Центре передержки морских млекопитающих», который расположен в бухте Средняя, Приморский край. Помимо косаток, там также находились 90 белух, которых собирались продать владельцам дельфинариев и океанариумов.

К расследованию дела тогда подключились прокуратура и Следственный комитет, которые выявили нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, отлавливавших диких животных. В частности, по информации силовиков, 90 белух не достигли половой зрелости, а 11 косаток оказались детенышами. Все они содержались в тесноте, страдали от грязи и льда. Суд запретил вывозить животных из бухты, однако позже обеспечительная мера была снята.