«Никчемный человек»: муж не отдаст Поклонскую Украине

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России, муж Натальи Поклонской Иван Соловьев обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить высказывания крымского бизнесмена Олега Зубкова, призвавшего выдать Украине депутата Госдумы.

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Зубков ранее в своем блоге предложил выдать Поклонскую правоохранительным органам Украины в обмен на открытие Северо-Крымского канала и подачу воды в регион.

Соловьев уверен, что эти слова Зубкова, которого он назвал «никчемным и утратившим всякую совесть человеком», необходимо проверить на наличие состава преступления.

«Он пытается оправдать свое моральное банкротство провокационными призывами выдать заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в страну, где в отношении нее открыто девять уголовных производств, а также вынесен смертный приговор террористической организацией «Правый сектор» (организация запрещена в России) (запрещена в РФ)», — сказал Соловьев РИА «Новости».

К тому же он назвал недопустимыми унизительные и оскорбительные высказывания Зубкова в отношении Поклонской.

Ее супруг напомнил, что бизнесмен испытывает неприязнь к депутату уже давно — еще с того времени, когда она руководила крымской прокуратурой. Тогда надзорное ведомство проводило проверки в зоопарках из-за эпидемии туберкулеза среди гамадрилов, сообщений о травмах на территории зверинцев и побоях, которые, как сообщалось, Зубков наносил своим работникам, отметил Соловьев.

Еще одна причина проверок, обозначенных собеседником агентства, — мертвый человек со следами укусов диких животных на теле, обнаруженный на территории одного из зоопарков, принадлежащих бизнесмену.

Муж Поклонской также припомнил инцидент в сафари-парке «Тайган», где прошлым летом лев напал на туристку. Соловьев призвал поставить «жирную точку на многолетнем букете правонарушений» Зубкова.

Отношения владельца зверинцев и депутата Госдумы действительно оставляют желать лучшего. В апреле 2016 года Зубков даже подавал иск против Поклонской с требованием выплатить ему миллион рублей за распространение якобы ложной информации о его зоопарках. Поводом для этого стал сюжет ВГТРК о смерти тигрят в одном из зверинцев. В репортаж был включен комментарий Поклонской. Кстати, ВГТРК тоже выступал ответчиком по этому делу.

Зубкова возмутили заявления журналистов о том, что против него возбуждено три уголовных дела, что зверей в его зоопарке морили голодом и без разрешения вырубали деревья. Его также задели слова Поклонской о том, что зоопарк не соответствует требованиям безопасности и нанес ущерб лесному хозяйству. Впрочем, добиться своего бизнесмену не удалось: Савеловский суд Москвы отклонил его иск.

Что касается возбужденных на Украине уголовных дел против депутата Госдумы, то этот список постоянно увеличивается. В октябре прошлого года украинская прокуратура заподозрила ее в совершении военных преступлений в период, когда она занимала пост прокурора Крыма.

Как уточнил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, обвинения связаны с тем, что Поклонская, находясь в должности прокурора Крыма, запретила деятельности Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в РФ) как экстремистской организации. Киев также обвиняет экс-прокурора полуострова в утверждении обвинения по уголовному делу зампреда Меджлиса Ахтема Чийгозы и еще пятерых крымских татар по подозрению в организации массовых беспорядков.

«Речь идет не только о статье «Госизмена», которая была объявлена ранее, но и о статье 438 части первой «Нарушение законов и обычаев войны» (Уголовного кодекса Украины — «Газета.Ru»), это военные преступления», — подчеркнул Луценко.

При этом Поклонская назвала его заявление «глупым», отметив, что «очередное незаконное обвинение в мой адрес — это банальная попытка запугать».

«Скажу, что особо тяжкие нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, в которых меня додумался обвинить Луценко — это больное воображение нынешней власти на Украине, которая продолжает уничтожать собственный народ и когда-то цветущую Украину», — заявила она ФАН.

До этого в 2016 году на Украине Поклонскую обвинили в государственной измене. Луценко тогда уточнил, что в Киеве крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» и «госизмена». В ответ на это адвокаты Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента республики Владимира Константинова подали жалобы на нарушение права на справедливое судебное разбирательство в Европейский суд по правам человека.