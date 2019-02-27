«Жила не любя»: за что жену каннибала отправят в колонию

Жену «краснодарского каннибала», которую суд ранее признал виновной в подстрекательстве мужа к жестокому убийству, приговорили к десятилетнему заключению в колонии общего режима, сообщает РИА «Новости».

«Суд квалифицирует действия подсудимой как подстрекательство к убийству. Бакшееву признать виновной в совершении преступления и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев»,

— постановил федеральный судья Виктор Дворников.

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Сама Бакшеева в предоставленном ей последнем слове вину не признала. Сообщается, что женщина лишь раскаялась, что жила с нелюбимым человеком и своим поведением, предположительно, довела его до совершения убийства. «Последнее время, когда он заболел, я наплевательски относилась к этому. Я поступила так, жила и не любила, за эти ошибки в жизни никогда себя не прощу», — заявила подсудимая.

Ранее сообщалось, что государственное обвинение обратилось к суду с просьбой назначить Наталье Бакшеевой 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. В начале февраля ее вина была признана коллегией присяжных из 12 человек, посчитавшей, что снисхождения при назначении наказания та не заслуживает.

В то же время ее муж Дмитрий, ранее судимый за грабеж и автоугон, в СИЗО находиться не может. Из-за острого туберкулеза в открытой форме он содержится на терапии в специальном лечебном учреждении. В отношении обоих супругов ранее была проведена психиатрическая экспертиза, по результатам которой они были признаны вменяемыми. У женщины зафиксировали «реактивное состояние» — неожиданные реакции на нештатные ситуации. Однако это не является отклонением, а других заболеваний психического характера у Бакшеевой выявлено не было.

Напомним, что Наталья Бакшеева обвиняется в подстрекательстве к убийству, а ее муж, соответственно, в убийстве их знакомой — 35-летней жительницы Кировской области. По данным следствия, конфликт на почве ревности произошел между женщинами, когда они выпивали на улице. Разозлившись на соперницу, Бакшеева потребовала от мужа убить новую знакомую. Тот, недолго думая, взял нож и нанес кировчанке несколько ударов ножом в грудь. Отмечается, что сама Бакшеева в этот момент не только раззадоривала мужа, но и принимала активное участие в убийстве. От нанесенных травм женщина скончалась на месте.

Дмитрий Бакшеев, по формулировке следствия, пошел на преступление «в силу слабого характера и психологического состояния», находясь под влиянием жены.

После расправы мужчина расчленил тело, после чего сделал селфи — на фото он держал в зубах отрезанную женскую кисть с ободранным до кости мизинцем. После фотосессии он также собрал некоторые останки убитой и забрал их домой. А вот телефон с компрометирующими фотографиями случайно оставил на месте преступления — через несколько дней его нашли рабочие, укладывавшие асфальт, и отнесли в полицию. На следующий день местные жители обнаружили на месте убийства пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с ее вещами.

Отправившись домой к Бакшеевым, проживавшим на закрытой территории общежития военного летного училища, правоохранители нашли и остальные части тела убитой, кроме того, из квартиры было изъято «мясо неясного происхождения». Позже курсанты училища сообщили об еще одной находке — возле мусорных баков в оцинкованном ведре лежали голова и скальп с рыжими волосами. Все найденные останки отправили на генетическую экспертизу, которая установила их принадлежность убитой.

Как утверждают сами «каннибалы», человеческое мясо они не ели. По данным RT, опубликованным со ссылкой на членов ОНК Краснодарского края Виктора Беликова и Сергея Левушкана, «в ходе беседы с правозащитниками Бакшеев заявил, что никогда не занимался каннибализмом. Он утверждает, что причастен только к одному эпизоду, за который и был задержан». При этом, по версии обвиняемого, он просто нашел части тела женщины в лесопарке и принес их домой. А вот происхождению снимков с останками Бакшеев объяснения найти не смог — в ответ на вопросы следствия о селфи с частями тела он сказал, что «совершил глупость».