Жуткая авария: поезд взорвался у платформы с людьми

На железнодорожной станции в Египте начался пожар после того, как поезд врезался в платформу. Видеозапись с места происшествия опубликована в твиттере кувейтского издания Kathima. Как сообщает Daily Sabah, авария произошла 27 февраля на станции Рамсис в Каире. Причиной возгорания стал взрыв топливного бака локомотива.

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Источники Egypt Today утверждают, что поезд, который двигался с превышением допустимой скорости, врезался в буферную остановку, после чего сошел с рельсов и столкнулся с пассажирской платформой.

Очевидцы, рассказы которых приводит Reuters, подтверждают, что поезд приближался к вокзалу на большой скорости. «Все начали бегать, много людей погибли после того, как локомотив взорвался», — сообщил один из свидетелей.

Как объяснили источники местного интернет-издания Shorouk News в минтрансе Египта, авария могла произойти из-за того, что машинист поезда по какой-то причине мог не справиться с управлением. Есть версия, что у локомотива отказали тормоза.

Согласно последним на момент публикации материала официальным данным, в результате происшествия погибли 20 человек, примерно 40 получили травмы. При этом различные информагентства сообщают о том, что жертвами инцидента стали от 20 до 28 человек. Ряд изданий также сообщает о 50 пострадавших. Глава Каирского железнодорожного госпиталя Мохаммед Саид уточнил, что число жертв может увеличиться.

В твиттере российского посольства в Египте сообщили, что, по предварительным сведениям, россиян среди погибших и пострадавших нет. «Посольство продолжает следить за развитием ситуации», — подчеркнули в диппредставительстве.

По сообщению телеканала Al Hadath, пожар на центральном железнодорожном вокзале Каира был локализован. Пожарные продолжают заливать пеной платформу и расположенные рядом постройки.

Здание вокзала было эвакуировано и оцеплено, движение поездов приостановлено. На место происшествия прибыл премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, который пообещал начать расследование и выяснить все обстоятельства случившегося. После этого генпрокурор дал поручение начать работу над выяснением причин и обстоятельств инцидента.

Это не первый похожий случай на египетской железной дороге за последнее время. 29 июля на юге страны у поезда, следовавший из Каира в Асуан, в районе Ком-Омбо и Эдфу по невыясненным причинам сошли с рельсов восемь вагонов. В результате пострадали не менее пяти человек. Всех их госпитализировали. В связи с происшествием движение поездов по этому направлению было приостановлено.

Еще одна авария произошла всего за две недели до этого. В результате того, что в провинции эль-Гиза поезд сошел с рельсов, пострадали как минимум 55 человек, сообщали в НСН. Пассажирский поезд ехал из Каира в южные провинции страны. Три вагона поезда сошли с рельсов в районе станции эль-Муразик в провинции эль-Гиза по невыясненным причинам.

До этого, 28 февраля прошлого года, 19 человек погибли в результате столкновения двух поездов в Египте.

Также известно, что 38 человек получили ранения. Сообщается, что ЧП произошло в результате того, что во время движения от одного из поездов отцепились два пассажирских вагона. В них врезался следовавший за локомотивом товарный состав. Авария произошла на станции Абу-эль-Хави.

В августе 2017 года после столкновения поездов в пригороде египетской Александрии, в результате которого погибли 49 человек, подал в отставку глава управления железных дорог Медхат Шуша. Виновным в том инциденте египетские власти признали одного из машинистов. «Он не заметил запрещающий сигнал семафора, когда перед ним уже находился другой состав, что и привело к трагедии», — заявил губернатор Александрии Мухаммед Султан.

Прокуратура Египта постановила задержать машинистов обоих поездов. Их также обязали пройти тест на наличие наркотических веществ в организме.