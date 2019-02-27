Изнасиловал сестру: за что школьника пытали в Петербурге

В Петербурге двенадцатилетнего мальчика избили знакомые его матери после того, как заподозрили школьника в домогательствах по отношению к годовалой сестре. Об этом сообщается на сайте городского уполномоченного по правам ребенка.

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«12-летний мальчик, избитый знакомыми матери по подозрению в сексуальном насилии над годовалой сестрой, находится в детской больнице.

У него диагностированы сотрясение, множественные ушибы, ожоги от сигарет и электрошокера.

Сейчас с ним работают психологи», — отмечается в сообщении. Представители омбудсмена добавили, что годовалая сестра мальчика также госпитализирована, врачи не обнаружили признаков насилия при ее осмотре.

По данным следствия, инцидент произошел 19 февраля: к матери детей пришли знакомые, им показалось подозрительным отношение ее сына к сестре, и они «начали избивать и пытать школьника, после чего он признался в сексуальных домогательствах к девочке».

Семья — неблагополучная и больше года состоит на учете в органе опеки, сообщили представители детского омбудсмена.

«В трехкомнатной квартире [семья] занимает две комнаты, в них проживают мать, двое детей и их дедушка. Дети от разных отцов, отец младшей дочери отбывает наказание в местах лишения свободы», — говорится в сообщении.

Мать пострадавшего мальчика имеет судимость, комиссия по делам несовершеннолетних неоднократно рассматривала ее дело в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

«Опека уже готовит документы для подачи иска о лишении ее родительских прав в отношении обоих детей. Домой брат и сестра уже не вернутся: по ходатайству опеки после выписки из больницы они будут помещены в социозащитные учреждения», — рассказали в пресс-службе детского омбудсмена.

В региональном СК подтвердили факт избиения мальчика. «В ночь с 18 на 19 февраля 2019 года в квартире одного из домов по Будапештской улице два местных жителя после распития спиртных напитков с матерью школьника нанесли ему несколько ударов руками и ремнем, причинив ссадины и гематомы». Однако в ведомстве заявили, что им не удалось найти подтверждение того, что подростка пытали электрошокером и прижигали сигаретами.

«Вместе с тем следствием установлены факты неоднократного совершения подростком действий сексуального характера в отношении своей младшей сестры.

С учетом того, что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, будут приняты меры профилактического характера», — отмечается в сообщении СК.

Возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Ранее трагедия с избиением ребенка произошла в Приамурье. 18-летний отчим, по его собственному признанию, нанес множественные травмы годовалому малышу. В больницу мальчик поступил утром 15 февраля. Его мама вызвала «скорую», когда ребенок перестал подавать признаки жизни. Вскоре он был переведен из реанимации Белогорской больницы в Амурскую областную детскую больницу. 25 февраля в региональном Минздраве сообщили, что ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Опекун несовершеннолетней матери рассказала, что она приняла девушку в семью в 2017 году, не зная, что та ждет ребенка. Перед трагедией ее подопечная попросила денег на покупку телефона и не давала о себе знать три дня. Как выяснилось, она сняла квартиру с молодым человеком, забрав ребенка с собой.

Мать ребенка указала, что отчим начал «воспитывать» малыша побоями с первого дня.

Молодого человека уже задержали, по решению суда он взят под стражу. Ранее он был судим по ст. УК РФ «нанесение побоев». Уголовное дело против него возбуждено по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В городе Большой Камень в Приморье родители нескольких школьников устроили самосуд над пятиклассником за то, что он издевался над их детьми. Инцидент произошел утром 20 февраля. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщало, что взрослые завели подростка в школьный туалет и «проучили местного хулигана». Как стало известно, они окунули ученика головой в унитаз. По факту нападения на школьника следователи возбудили уголовное дело. Директор школы и классный руководитель отстранены от должности.

Родители детей, пострадавших от рук подростка, неоднократно жаловались на него в полицию и администрацию учебного заведения, однако никакой реакции не было. По информации СМИ, подросток регулярно проносил в школу нож, портил личные вещи учеников и устраивал драки.

Один мальчик потерял сознание после полученных от малолетнего хулигана травм, а девочка попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки.

Известно, что родители пятиклассника лишены родительских прав, ребенка воспитывает бабушка.

Прокуратура проводит проверку, на место уже выезжал межрайонный прокурор. Ситуацию взял на контроль департамент образования и науки Приморья.

25 февраля стало известно, что Шкотовский районный суд в Приморье не стал отправлять под домашний арест мужчину, которого обвиняют в нападении на школьника.