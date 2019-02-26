«Сотрудничали с ЦРУ»: что получили фигуранты «хакерского дела»

Московский окружной военный суд 26 февраля приговорил полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, сообщают РИА «Новости». Еще один фигурант, глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, получил 14 лет колонии.

Кроме того, Михайлов обязан будет выплатить 400 тыс. рублей штрафа, его также лишат звания полковник запаса и ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Похожие меры будут приняты в отношении Стоянова: штраф в размере 150 тыс. рублей и лишение звания майора милиции.

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Поскольку дело маркировано грифом «Секретно», слушания проходили в закрытом режиме, журналистам зачитали лишь резолютивную часть приговора. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Стоянов, Михайлов, его подчиненный майор Дмитрий Докучаев и бизнесмен Георгий Фомченков обвиняются в передаче секретных сведений США. «Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», — сообщал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Дела Докучаева и Фомченкова выделены в отдельное производство, по данным СМИ, они частично признали свою вину. Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы одного из фигурантов дела, говорил, что Михайлов отказался от признательных показаний, которые он дал после ареста.

По данным СМИ, Михайлов в 2011 году через посредников передал ФБР «сведения об оперативно-разыскной деятельности» по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США считают киберпреступником. За информацию подельникам обещали $10 млн, но сколько именно они получили в итоге, неизвестно, писал «Коммерсант».

При этом экс-сотрудники ФСБ вели двойную игру, занимаясь псевдовербовочной деятельностью с иностранцами, передавал в 2017 году «Интерфакс».

«Фигурантам удавалось избегать изобличения в непозволительных контактах с представителями иностранных спецслужб на том основании, что они якобы проводили с ними вербовочную работу», — рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, легенду о вербовке агентов, связанных со сферой информационной безопасности, экс-сотрудники ФСБ использовали для оправдания своей незаконной деятельности в ущерб интересам государства. «Поскольку фигуранты несколько лет были под негласным наблюдением, их измена была выявлена и доказана оперативным и следственным путем», — добавил собеседник агентства.

Также журналисты сообщали, что показания против Михайлова дал в том числе и создатель сайта «Шалтай-Болтай» журналист Владимир Аникеев (Льюис), осужденный в 2017 году на два года колонии общего режима за неправомерный доступ к информации. Аникеев пошел на сделку со следствием, поэтому дело обвиняемого слушалось в особом порядке: без исследования доказательств, других материалов дела и допроса свидетелей.

По данным источника «Росбалта», знакомого с ситуацией, Льюис был задержан сотрудниками ФСБ в конце октября 2016 года в Санкт-Петербурге по прилете с Украины. «Аникеев сразу начал сотрудничать со следствием и давать развернутые показания, в которых неоднократно упоминался Михайлов — как лицо, связанное с командой «Шалтая-Болтая», — рассказал источник.

Согласно версии источника, в начале 2016 года в подразделение, возглавляемое Михайловым, поступило указание «поработать» с ресурсом «Шалтай-Болтай», который публиковал переписку госслужащих. Работу было поручено провести оперуполномоченному ФСБ Дмитрию Докучаеву. Ведомство успешно обнаружило и вычислило участников команды.

Тем не менее после этого у команды «Шалтая-Болтая» появился куратор, которым, как утверждает источник, мог быть как раз Сергей Михайлов. По его словам, с тех пор «Шалтай-Болтай» стал работать исключительно с контентом, который предоставлял куратор. «Михайлов — великолепный специалист. Лучший в своем деле. Можно сказать, что ЦИБ — это Михайлов. Но он заигрался», — резюмировал собеседник издания.