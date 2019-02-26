«Пусть покажут живых Скрипалей»: Москва послу не верит

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. «Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», — сказал дипломат в интервью «Интерфаксу».

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По словам Бристоу, Скрипали не хотят встречаться с представителями посольства РФ:

«Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор».

Тем не менее, отметил дипломат, если Сергей и Юлия все же изменят свои намерения, то британская сторона представит им возможность организовать встречу. «Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их», — добавил британский посол.

Что касается перспектив совместного расследования дела об отравлении в Солсбери, то, как заявил Бристоу, Великобритания не заинтересована в совместной работе с российской стороной: «Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди. Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование».

Заявление Лори Бристоу вызвало скептическую реакцию в России. «Британцам верить нельзя, и мы в этом убеждались не раз. Но я думаю, что нужно надеяться на то, что Скрипали живы. Однако, в этой ситуации возникает вопрос. Если они не хотят общаться с россиянами, то почему не могут дать интервью британской прессе, журналистам, юристам. Пусть нам покажут их живыми, говорящими, что они не хотят общаться с представителями России по какой-то конкретной причине», — сказал RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор также отметил, что отсутствие доказательств «создает впечатление, что экс-полковнику ГРУ и его дочери просто не дают открыть рот из-за страха, что они могут рассказать правду».

«Да, послу хочется верить, но Скрипалей необходимо предъявить живыми — картинку, интервью, но не голословное заявление. А то завтра британцы могут сказать, что и с Наполеоном все в порядке», — заключил он.

Напомним, ранее в российском посольстве в Лондоне заявили, что не уверены в том, что Сергей и Юлия Скрипаль живы. Вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года британская сторона не предоставила доступ к Скрипалям. «Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль», — добавил пресс-секретаря посольства.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, волнения и сомнения вызывает тот факт, что семью никто не видел после инцидента. Единственное исключение — май 2018 года, когда Юлию Скрипаль показали в видеообращении в неизвестном месте. «Все это свидетельствует о том, что наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции», — заключил пресс-секретарь.

Аналогичные подозрения высказывали и родственницы Скрипаля – его мать и племянница Виктория. Мать экс-офицера попросила признать сына пропавшим без вести. Об этом «Газете.Ru» сообщила Виктория Скрипаль. Она отметила, что мать Сергея написала соответствующее заявление в полицию.

Она добавила, что один из номеров, по которому ей удалось связаться с Юлией летом 2018 года, «не существует». «По другому номеру либо никто не отвечает, либо оператор сообщает, что телефон выключен. Старые соцсети и почта Юлии не работают, а новые нам никто не сообщал», — заключила Виктория.

Обеспокоенность родственников Скрипалей и российских дипломатов подкрепляют сообщения британских СМИ. Так, 16 февраля газета The Sunday Times, ссылаясь на неназванного собеседника, сообщила, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. 67-летний мужчина, по данным издания, уже не сможет полностью восстановиться после химической атаки. Кроме того, токсикологи не знают, к каким последствиям отравление «Новичком» приведет в будущем.

Газета также ссылается на источник в Скотленд-Ярде, который сообщил, что в отличие от дочери, которая на момент отравления была молода и относительно здорова, Сергей Скрипаль уже тогда был «не в лучшей форме».

Виктория Скрипаль считает, что новости об ухудшении состояния здоровья Сергея означают, что Лондон «ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик». «Все развивается по сценарию, написанному еще год назад.

Нам не показывают Скрипалей — ни здоровых, ни больных... Раз Сергея нам не показывают, он должен умереть»,

— рассказала Виктория ФАН.

По ее мнению, после этого дочь Юлия Скрипаль «по логике жанра» захочет кремировать отца: «Ей выдадут урну, и она ее захоронит рядом с мамой и братом. Все. Только он уже давно кремирован и стоит в урне».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери почти год назад, 4 марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

В сентябре 2018 года британская прокуратура опубликовала снимки двух подозреваемых в отравлении Скрипалей — якобы офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Им были предъявлены обвинения по четырем статьям. Сами россияне в интервью RT подтвердили, что действительно находились Солсбери, но исключительно с туристическими целями. Они заявили, что заняты в спортивной индустрии и ничего не знали о деле экс-полковника ГРУ.