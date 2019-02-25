Наезд на Невском: водителя арестовали на два месяца

Мурад Касымов, сбивший пять человек на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, двое из которых скончались, арестован на два месяца. Куйбышевский районный суд 25 февраля принял решение заключить мужчину под стражу до 23 апреля.

Таким образом судья согласился со следователем, который считает, что Касымов может скрыться от следствия: у подозреваемого есть загранпаспорт и он систематически выезжает за границу.

Во время судебного заседания Касымов заявил о том, что «раскаивается, сожалеет и готов понести наказание». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по ней — девять лет лишения свободы.

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По словам родственников Касымова, они намерены оказать посильную помощь пострадавшим в ДТП, «хотят они того или нет». «Я сам лично буду искать пострадавших. Буду ходить по больницам и помогу, хотят они того или нет», — сообщил «Фонтанке» мужчина, представившийся двоюродным братом Касымова. Он добавил, что «хочет помочь, возможно, деньгами, но это будет не взятка».

Напомним, резонансное ДТП произошло в ночь с 23 на 24 февраля в Санкт-Петербурге. Водитель BMW Мурад Касымов не справился с управлением, столкнулся с двумя машинами, после чего выехал на тротуар возле бизнес-центра «Невский Плаза», который располагается недалеко от отеля «Коринтия» и станции метро «Маяковская».

Сам Касымов заявил, что «надышался шариками» (веселящим газом, который реализуется в ночных клубах и барах — «Газета.Ru») и его «выключило».

«В результате ДТП на месте происшествия погибли 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, еще трое граждан были госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Одним из погибших оказался 40-летний гражданин США Тодд Эшли Кровел. Мужчина любил путешествовать и, по словам его матери Шерри Кроуэл, уже несколько лет жил в Петербурге.

«Тодд любил Россию и жил в России последние четыре года. Когда он не был в России, то путешествовал по разным странам или приезжал к нам в Штаты. Он объездил около 70 стран, так что, думаю, можно сказать, что это была его страсть. У него было множество друзей из многих уголков мира, и все были высокого мнения о нем. Я очень сильно любила Тодда и теперь в моем сердце навсегда останется дыра», — передает ее слова 78.ru

Второй жертвой ДТП, по предварительным данным, стала 38-летняя москвичка Евгения Корнеенкова. Трое пострадавших остаются в Мариинской больнице.

«Двое мужчин находятся в состоянии средней степени тяжести, их состояние улучшается и на сегодняшний день у нас не вызывает опасений. Что касается третьей пациентки, она находится в отделении реанимации. Она прооперирована, состояние ее соответствует характеру травму. Состояние стабильно тяжелое. Делать прогнозы пока не будем, это преждевременно», — сообщил заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы Сергей Кондаков.

Женщина перенесла тяжелую операцию, а спасти ее удалось, по словам медика, благодаря тому, что больница находится недалеко от места ДТП. «Сработало правило «золотого часа», — передает его слова ФАН.

Один из пострадавших мужчин, Андрей Аксенов, рассказал о том, как в день ДТП он с друзьями вернулся в Россию из Женевы. Свои вещи молодые люди оставили на Московском вокзале и решили поесть на Невском проспекте.

«Мы вышли с вокзала, перешли дорогу и вывернули на Невский. Шли минут 10, а потом все это произошло. Водитель, скорее всего, был пьян, так как с такой скоростью в трезвом состоянии невозможно ездить… Какой адекватный по тротуарам будут ездить?!

Этот человек, конечно, должен понести наказание, он унес две невинные жизни.

Он должен сесть, я считаю. На улице в этот момент много людей было. В течение нескольких минут приехали скорая и наряд. Помощь оказывали все: иностранцы, которые гуляли по Невскому, таксисты и т. д.», — вспоминал пострадавший.

По словам Аксенова, машина двигала со скоростью 100-150 км/ч. При этом водитель после ДТП попытался скрыться, но его задержали, отмечает пострадавший. Аксенов сейчас в среднетяжелом состоянии: он сказал, что восстановление займет три-четыре дня.

30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов живет в Санкт-Петербурге с 2010 года. По данным «Фонтанки», за два года Касымов совершил более 50 нарушений правил дорожного движения. Также ранее приставы наложили ограничение на регистрационные действия с его машиной из-за невыплаченных штрафов на сумму более 30 тыс. рублей, отмечает «Пятый канал». В МВД в свою очередь сообщают, что 14 ноября 2018 года мужчина был лишен прав на 18 месяцев за езду в нетрезвом виде.