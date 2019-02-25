Высокие отношения: бабушка Хачатурян выписала внучку из квартиры

По решению Бутырского суда Москвы старшая из сестер Хачатурян Крестина была выписана из квартиры своей бабушки, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Татьяна Исаева. Соответствующий иск 9 января подала сама родственница, хозяйка квартиры Лилия Хачатурян.

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Адвокат Крестины Алексей Липцер пояснил, что квартира находится в собственности у бабушки, поэтому у нее есть право выселять оттуда людей. Это жилье женщина приобрела самостоятельно после переезда из Баку в Москву. По ее словам, Крестина должна была оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги в этой квартире, но не делала этого. К тому же помещение сдавалось в аренду, а выплачиваемые съемщиками деньги получала именно старшая из сестер Хачатурян.

При этом Крестина не первая, кого бабушка решила выписать из квартиры. Осенью прошлого года она также через суд сняла с регистрационного учета в этом жилье мать девочек Аурелию и ее старшего сына Сергея.

Дело сестер Хачатурян было открыто в июле прошлого года. Трем девушкам — 17, 18 и 19 лет — предъявили обвинения в убийстве группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, они убили своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна, тело которого было обнаружено со множеством колото-резаных ранений шеи и груди 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. 2 августа его дочерей заключили под стражу.

В ходе допроса девушки полностью признали свою вину. «У нее в руках был нож. Она утверждает, что нанесла не больше пяти ударов. Средняя из сестер также наносила удары», — сообщил адвокат младшей из сестер.

Следователи считают, что именно младшая сестра наносила своему отцу удары ножом в область шеи и тела. Две другие его дочери били мужчину по голове и брызгали ему в лицо перцовым баллончиком. Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, в конечном счете одна из сестер выхватила нож из рук младшей и ударила им отца в область сердца.

Позже адвокаты сестер сообщили, что эксперты признали двух из них вменяемыми. В то же время младшую сестру признали невменяемой и перевели в больницу следственного изолятора.

Сами подсудимые утверждают, что таким образом защищались от Михаила Хачатуряна, который в состоянии наркотического опьянения первый напал на них с ножом.

Другая причина совершения преступления, по их словам, — личные неприязненные отношения с отцом. Девушки сообщили, что он длительное время причинял им моральные страдания. Младшая Хачатурян рассказала, что после девятого класса отец часто не отпускал ее и сестер в школу, чтобы они все время были рядом с ним и выполняли его поручения. Это подтвердили некоторые друзья сестер.

По словам адвоката одной из девушек Алексея Паршина, факт «аморальных действий» со стороны отца подсудимых признали и следователи. «Следствие признало аморальные действия со стороны отца, но там не только аморальные действия, там было совершено преступление», — подчеркнул он.

Как заявил адвокат, установлено, что отец совершал над дочерьми физическое, сексуальное и моральное насилие. Юрист считает, что совершенное сестрами преступление должно квалифицироваться как необходимая самооборона.

«На данный момент обвинение классифицируется как убийство по предварительному сговору, но мы считаем это неверным и настаиваем на том, что случившееся было необходимой обороной. Оборона бывает не только по факту при нападении, но и чтобы предотвратить неминуемое насилие», — обратил внимание Паршин.

В конце сентября прошлого года по решению Басманного суда сестры Хачатурян вышли из следственного изолятора. Им была избрана иная мера пресечения. Девушкам запретили совершать определенные действия: пользоваться мобильным телефоном и интернетом, общаться между собой, покидать места проживания в ночное время и пытаться как-либо контактировать со свидетелями. По постановлению суда, сестры должны жить в двух съемных и одной муниципальной квартирах в столичном регионе. Такая мера пресечения будет действовать до 28 марта.

Такое решение суда не одобрила сестра убитого Михаила Хачатуряна Наира Хачатурян. Агентство «Москва» сообщало, что женщина решительно настроена обжаловать решение суда. «Конечно, не согласны и будем обжаловать, бездоказательно отпустили, они убили своего отца, хаос в стране», — подчеркнула Хачатурян.

Но меру пресечения в итоге не изменили. Позже адвокаты девушек Алексей Паршин, Алексей Липцер и Ярослав Пакулин рассказали телеканалу «360» о жизни их подзащитных после выхода из СИЗО.

Паршин и Липцер отметили, что старшая и средняя сестры по большей части находятся дома, не строят никаких планов и не пользуются разрешением суда на прогулки. В то же время младшая из сестер, по словам Пакулина, выходила на прогулку вместе с матерью.