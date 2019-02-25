«Свободу китам»: Памела Андерсон попросила Путина о помощи

Голливудская актриса и член Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон просит российских властей освободить косаток и белух, содержащихся в бухте Приморского края. Обращение актрисы к президенту России Владимиру Путину опубликовано на сайте фонда.

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«Я пишу Вам об 11 косатках и 87 белухах, которые в настоящее время находятся в неволе недалеко от Находки. Я понимаю, что окончательное решение, чтобы выпустить косаток и белух обратно в дикую природу, еще не принято, и обращаюсь к вам с просьбой разрешить это и поручить освободить китов», — говорится в письме.

Андерсон надеется, что Москва совместно с российскими и международными экологами разработает план по спасению животных.

«Выпуская их обратно в дикую природу, Россия может продемонстрировать свое лидерство, что будет приветствоваться во всем мире», — подчеркивается в обращении актрисы.

В декабре 2018 года Памела Андерсон уже обращалась к Путину с просьбой прекратить отлов диких млекопитающих для океанариумов. Уже тогда она выражала надежду на освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы». Американка также заявила, что хочет лично приехать в Россию и обсудить вопросы защиты дикой природы Антарктиды и Южного океана.

Напомним, что в 2018 году в Охотском море были выловлены 12 косаток и 90 белух — их собирались продать владельцам дельфинариев и океанариумов. Животных поместили в «Центр передержки морских млекопитающих», который расположен в бухте Средняя под городом Находка, Приморский край. В международной организации Greenpeace в октябре прошлого года заявили о подготовке незаконной продажи 13 краснокнижных косаток из Находки в Китай. В сообщении отмечалось, что за последние пять лет туда были вывезены 15 таких млекопитающих.

Позже природоохранная прокуратура выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили диких животных. Следователи завели дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными. По информации силовиков, 90 белух не достигли половой зрелости, а 11 косаток оказались детенышами. Суд запретил вывозить животных из бухты. Однако позже обеспечительная мера была снята.

В декабре 2018 года стало известно, что из вольеров исчезли три белухи. Спустя два месяца оттуда же пропала косатка. Ответственные за содержание животных подали заявление об их пропаже. Полиция Находки запустила проверку.

Отловщики заявили, что млекопитающие уплыли из бухты. Зоозащитники в свою очередь предположили, что животные либо погибли, либо были перевезены в другое место.

Ряд сахалинских общественных организаций подали иск в Южно-Сахалинский городской суд с просьбой освободить остальных косаток и белух, содержащихся в Находке. 31 января иск был взят в производство. Ответчиками назначили Минсельхоз, Росрыболовство и Росприроднадзор.

На днях, 23 февраля, российский лидер Владимир Путин в связи с ситуацией в Приморье поручил Генпрокуратуре до 1 ноября проверить исполнение законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих. Ответственным за исполнение поручения был назначен генпрокурор Юрий Чайка.

Путин также попросил Минприроды и Минсельхоз до 1 марта определить судьбу китообразных, содержащихся в приморской бухте. Правительству президент поручил уточнить особенности добычи и использования диких морских животных, а также прописать требования к содержанию добытых млекопитающих. При необходимости соответствующие изменения Путин попросил внести в действующее законодательство. Ответственный — премьер Дмитрий Медведев.

Отметим, что Памела Андерсон не первый раз обращается к Путину с просьбой о помощи. Летом 2015 года она призвала российские власти закрыть проход через Северный морской путь судну, которое перевозило из Исландии в Японию 1,7 тысячи тонн мяса финвала. Это млекопитающее является близким родственником синего кита — в середине прошлого века животное почти полностью истребили. Хотя охота на финвалов запрещена с 1982 года, в 2006 году Исландия возобновила коммерческую охоту на этих животных в одностороннем порядке.