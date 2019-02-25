Искали 26 лет: где скрывался свердловский маньяк

Свердловский областной суд начал рассматривать уголовное дело 48-летнего жителя Екатеринбурга, который обвиняется в изнасиловании и убийстве девушек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в «Газету.Ru». Дело будет слушаться в закрытом режиме.

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По данным ведомства, преступник действовал более 20 лет — с декабря 1992 года по август 2014 года. В большинстве случаев обвиняемый нападал на своих жертв недалеко от автомобильных мостов и транспортных развязок столицы Урала. С применением насилия он обворовывал женщин, а затем совершал в их отношении преступления сексуального характера. В ряде случаев житель Екатеринбурга также угрожал им убийством.

Первый эпизод, датированный декабрем 1992 года, произошел недалеко от Лесотехнического института. Тогда мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу.

Спустя два года он был осужден на 15 лет колонии по другому уголовному делу. В 2009 году злоумышленник вышел из тюрьмы и продолжил нападения. Так, 26 декабря того же года он изнасиловал местную жительницу, которая шла с работы в сторону станции железнодорожной станции, откуда она планировала отправиться домой в поселок Гагарский Белоярского района. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте, ее тело обнаружили в Октябрьском районе Екатеринбурга.

Последнее преступление маньяк совершил ночью 14 сентября 2014 года. Тогда обвиняемый попытался изнасиловать местную жительницу в кустах у дома, расположенного на улице Плавильщиков. В результате потерпевшей удалось отбиться от злоумышленника и убежать.

Всего от действий «подмостового» маньяка пострадали 12 девушек и молодых женщин.

«Расследование представляло особую сложность, обусловленную большим периодом времени, прошедшим с момента совершения преступлений в условиях неочевидности, значительным объемом следственных действий, направленных на установление преступника», — отметили в СК.

После сентябрьской попытки изнасилования маньяк «залег на дно». «У нас были разные версии — может, он умер или сел за какое-то другое преступление или попал в психиатрическую больницу», — рассказал сайту kp.ru глава отдела криминалистики областного управления СКР Никита Савинцев.

По его словам, проблема также заключалась в том, что все жертвы описывали насильника как молодого человека. Однако на самом деле он был старше, чем выглядел.

Еще в 1992 году криминалисты срезали ткань с одежды 15-летней школьницы, изнасилованной у Лесотехнического института. Однако так как в начале 90-х технологии в России не позволяли по ДНК вычислить преступника, клочок ткани долгие годы лежал в архиве в качестве вещдока.

«Когда эта технология появилась, мы просто начали методично возвращаться к нераскрытым преступлениям прошлых лет и обнаружили, что ДНК на клочке одежды девушки, изнасилованной в 1992 году, такая же, как и у насильника, который насиловал женщин под мостами с 2009 по 2014 год. Следователи выяснили, что первое изнасилование преступник совершил, когда ему было 22 года, а последнее, когда ему было уже 44. Когда они это установили, круг подозреваемых сузился», — пояснил Савинцев.

Всего следователи сверили пробы ДНК почти 5 тыс. мужчин, находящихся на свободе. Затем правоохранители решили проверить преступников, которые на тот момент уже были за решеткой. Так и удалось выявить 48-летнего «подмостового» маньяка, который с 1994 по 2009 год находился за решеткой.

В январе 2018 года мужчину задержали в городе Полевском Свердловской области. По данным областного управления МВД, на момент задержания подозреваемый не был трудоустроен, не имел постоянного места жительства и планировал уехать из России.

«МВД занималось поиском екатеринбургского маньяка долгие годы, только за последние восемь лет было опрошено порядка 17 тыс. человек», — заявили в ведомстве. Спустя год после поимки злоумышленника следователи передали его уголовное дело в Свердловский областной суд.

Свердловскому маньяку инкриминируют совершение 32 преступлений по статьям УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем и изнасилованием», «Покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем и изнасилованием», «Разбой», «Грабеж, «Изнасилование несовершеннолетней», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

В совокупности ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Что касается мотивов, то сказать пока сложно. Дело находится в производстве. Он неблагополучный гражданин, который нигде не работал. Перелетная птица без постоянного места жительства и работы. А под мостами женщин насиловал просто потому, что они казались ему укромным местом», — заключил глава отдела криминалистики управления СКР по Свердловской области Никита Савинцев.