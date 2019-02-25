Ждать недолго: когда в Москве наступит весна

Устойчивое потепление и климатическая весна придут в Москву во второй половине марта. Об этом «Российской газете» заявил синоптик Гидрометцентра Александр Голубев. Столь долгое ожидание связано с влиянием арктического воздуха, который распространился по территории Центральной России.

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Ранее в Росгидромете сообщили, что в марте температура воздуха в Москве будет держаться в пределах нормы или даже чуть выше ее. «Март — зимний месяц по климатическим характеристикам, поэтому возможны и холодные периоды», — сообщили ТАСС в центре погоды.

Еще в середине февраля стало известно, что холода задержатся в столице вплоть до конца марта.

«Конечно, надо ждать еще и морозов, и холодной погоды. Пока морозов не очень видно, но поскольку все колеблется, то, безусловно, будет понижение температуры. Март у нас зимний месяц, поэтому рано расслабляться, зима продолжается», — прогнозировала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Синоптик подчеркнула, что 1 марта наступает лишь календарная весна. Астрономическая начинается — 20 марта, в день весеннего равноденствия. Что касается наступления климатической весны — то есть момента, когда температура переходит «нулевую» отметку, — то она придет в Москву только в последних числах марта.

Еще осенью 2018 года в Гидрометцентре сообщали, что в 2019 году москвичей ждет быстрый переход от зимы к весне. Тогда отмечалось, что в Москве среднемесячная температура в марте составляет днем около нуля градусов, а ночью -3…-8°C. Однако бывают и климатические отклонения, когда уже в конце месяца температура поднимается до +17°C. При этом осадков в марте выпадает очень мало — это один из самых сухих месяцев в году.

Тем временем в «Фобосе» рассказали о погоде на ближайшее время. По данным синоптиков, в понедельник, 25 февраля, столица будет находиться в теплом секторе циклона — ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки.

«Максимальная температура воздуха в Москве составит +2…+4°C. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление к вечеру — 738 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%», — сообщили в центре погоды.

Там отметили, что в ближайшие дни атмосферное падение будет интенсивно падать, что может неблагоприятно сказаться на состоянии метеозависимых людей.

«Особенно уязвимы лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями: у них могут отмечаться скачки артериального давления, усиление приступов мигрени, нарушение ритма сердца, немотивированная тревога и различные вегетативные нарушения. А из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у лиц, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также бронхо-легочными недугами», — подчеркнули в «Фобосе».

Из-за сильного ветра на 25 февраля в Москве был объявлен «желтый» (третий из пяти) уровень погодной опасности. «Завтра в Москве обещают сильный ветер, снег, гололед и вот это все. Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев. Все как обычно. Поберегите себя для весны», — призвали в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В московском управлении МЧС автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге, а идеале — пересесть на общественный транспорт.

Во вторник, 26 февраля, дневная температура практически не изменится — она составит 0…+2°C. Ночью же будет -3…-2°C. Также прогнозируются небольшие осадки, гололедица и сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Оттепели первых дней недели завершатся к 27 февраля. «В среду мы ожидаем незначительное по интенсивности и продолжительности похолодание: в дневные часы около -5°C, в ночные часы не ниже -10°C, пройдут небольшие снегопады», — пояснили в «Фобосе».

Синоптики добавили, что в концу недели к столице приблизится атлантический циклон — температура вновь поднимется до положительных значений. В центре погоды подчеркнули, что сильного ветра в Москве не ожидается. Его максимальная скорость составит 10 м/с.