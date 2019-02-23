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В Москве горит консерватория имени Чайковского. ОНЛАЙН

В московской консерватории занялся пожар

В Москве в консерватории имени Чайковского пожар: горит пристройка. Пожар охватил 30 квадратных метров. Как сообщает МЧС, возгорание произошло при проведении ремонтных работ. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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11:07

Очаг возгорания находится в одной из пристроек консерватории — на третьем этаже. «Очаг возгорания находится в пристройке здания консерватории на третьем этаже», — сообщил РИА «Новости» источник в МЧС.

10:57

Здравствуйте, дорогие друзья! Чрезвычайное происшествие произошло в Москве — загорелась Государственная консерватория имени Чайковского. «Газета.Ru» не может остаться равнодушной к этому событию и следит за тушением в режиме онлайн.