В Москве горит консерватория имени Чайковского. ОНЛАЙН

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11:07
Очаг возгорания находится в одной из пристроек консерватории — на третьем этаже. «Очаг возгорания находится в пристройке здания консерватории на третьем этаже», — сообщил РИА «Новости» источник в МЧС.
10:57
Здравствуйте, дорогие друзья! Чрезвычайное происшествие произошло в Москве — загорелась Государственная консерватория имени Чайковского. «Газета.Ru» не может остаться равнодушной к этому событию и следит за тушением в режиме онлайн.