Потасовка в больнице: зачем врач стрелял в коллегу

В Евпаторийской городской больнице произошел конфликт между двумя врачами, один из которых в пылу ссоры выстрелил в оппонента. «Между двумя врачами Евпаторийской городской больницы имела место бытовая конфликтная ситуация. По предварительным данным, было применено травматическое оружие», — отметили в пресс-службе МВД по Крыму.

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Пострадавший врач не получил серьезных ранений, сообщил РИА «Новости Крым» информированный источник. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Утром 22 февраля врач написал заявление в полицию. Стрелявшего сотрудника больницы задержали правоохранители. В ходе инцидента никто из остального персонала и пациентов не пострадал. По факту инцидента ведется проверка.

Отмечается, что конфликт произошел во время ночной смены. По данным местных СМИ, врачи не смогли мирным путем решить, кто первым воспользуется электрокардиографом.

По данным портала «Медвестник», в больнице воздерживаются от комментариев, ограничиваясь формулировкой «конфликт на бытовой почве». А вот жители Евпатории убеждены, что виной всему высокий уровень стресса из-за неукомплектованности штата лечебно-профилактического учреждения и, как следствие, большой нагрузки на медперсонал. В подтверждение этой версии на сайте учреждения в разделе «Вакансии» размещены сведения о 20 незаполненных врачебных ставках.

Отметим, что это не первый случай, когда врачи конфликтуют прямо на рабочем месте. Так, в декабре 2017 года в Башкирии два лор-врача подрались из-за кабинета. Инцидент произошел в поликлинике при Белебеевской центральной районной больницы, сообщает kp.ru.

В тот день врач первой категории Петр Кириллов должен был проводить прием пациентов по рабочему графику. Ранее из-за острой нехватки помещений в больнице он договорился со своим коллегой по очереди работать в кабинете.

Поскольку приспособленных для приема пациентов помещений было всего два, а врачей трое, они договорились, что двое из них будут меняться: сначала в течение месяца в кабинете №343 будет принимать Ринат Арсланбеков, затем — Петр Кириллов. Третий специалист, как самый молодой, в график не вписывался и по очереди делил одно помещение со старшими коллегами.

«Весь сыр-бор произошел из-за кабинета, где мы проводим приемы пациентов.

Так вышло, что в поликлинике нас трое лор-врачей, а кабинетов всего два. Мы с Арсланбековым были вынуждены делить один на двоих. В день моего приема он попросту вошел в кабинет и стал выбрасывать мои вещи.

Когда я попытался помешать этому, он напал», — рассказывает Кириллов. В результате врачей пришлось разнимать пациентам.

После этого Кириллову, Арсланбекову и заведующей поликлиники был объявлен выговор. Кириллову удалось добиться снятия выговора только спустя полгода после конфликта.

В августе того же года в омском роддоме №2 прямо на глазах у пациенток, находившихся в реанимации после кесарева сечения, подрались два врача. Один медик ударил другого в висок, сообщает портал Om1.ru. После этого пострадавший — анестезиолог-реаниматолог с 40-летним стажем Владимир Трубицин — потерял сознание. Женщин пришлось отпаивать успокоительным.

В полицию Трубицин обращаться не стал, по его словам, из-за уважения к главврачу. Однако руководитель роддома вместо благодарности предложил врачу уволиться. Пострадавший обратился в суд с требованием компенсировать ему нанесенный физический и моральный ущерб.

Нападение, по мнению пострадавшего врача, произошло из-за того, что медики не поделили ставки. «За 6 месяцев работы во втором роддоме этот человек ни разу со мной не поздоровался. До моего прихода он проработал на этом месте больше 20 лет. Дежурил один по 14 суток подряд, получая за это повышенную ставку. Хотя по закону должно было быть два реаниматолога. Получается, я просто оторвал у него изо рта кусок хлеба», — цитирует Трубицина портал.