«Надо поручить кому-то»: Медведев проверит воду и еду

Вице-премьеру Татьяне Голиковой до 12 апреля текущего года предстоит разработать ряд предложений о совершенствовании контроля качества еды и воды. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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«Заместителю председателя правительства России Голиковой представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих совершенствование контроля качества пищевой продукции и питьевой воды и о наделении Роспотребнадзора полномочиями по контролю (надзору) за качеством данной продукции», — говорится в перечне поручений.

Такое поручение было дано после встречи с членами Совфеда, во время которой на плохое качество бутилированной воды пожаловалась Валентина Матвиенко.

По словам спикера Совета Федерации, правительству стоит назначить ведомство, которое бы отвечало за качество бутилированной питьевой воды. «Просьба, Дмитрий Анатольевич, поручить кому-то, пусть кто-то, какое-то одно ведомство отвечает за качество питьевой воды, которую пьют наши граждане», — обратилась Матвиенко к Медведеву на встрече премьер-министра с сенаторами.

Как отметила Матвиенко, она сама неоднократно задавалась вопросом о качестве воды, которая на территории РФ позиционируется как импортная продукция, однако по факту имеет совсем другие вкусовые качества: «Вот у нас продается французская вода. И мы до сих пор не можем разобраться, неужели эту воду возят из источника на севере Франции цистернами в Россию и разливают, либо ее бутилируют там и привозят в Россию, либо что это тогда за название, и почему мы это пьем и считаем, что это та самая вода?»

Глава кабмина согласился с замечаниями спикера Совфеда и предложил также ввести определенные сертификаты на воду, которые бы свидетельствовали о ее составе и подтверждали прохождение соответствующих проверок.

Кроме того, как признался Медведев, сам он всегда предпочитает питьевую воду с газом негазированной воде, так как уверен, что она как минимум прошла обработку.

«Могу сказать, что я, например, когда предлагают попить воды с газом или без газа, всегда выбираю с газом. Не потому, что я такой большой поклонник воды с газом. Но я понимаю, что вода с газом как минимум проходила определенную обработку, а вода, которая без газа, вполне вероятно, что это вода из водопровода. Так что тут есть, на самом деле, чем нам всем позаниматься», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что для борьбы с некачественными товарами будет введена новая система цифровой маркировки всех групп товаров на территории страны. В концепцию обязательной маркировки Минпромторга попала и минеральная вода — доля ее поддельной продукции на рынке составляет от 20% до 70% по различным типам контрафакта и фальсификата. Об этом говорят данные экспертов системы бренд-контроля DAT, которые также подчеркнули, что в Москве эта доля составляет 10-15%. При этом, по словам президента Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Дмитрия Петрова, в целом объем некачественной продукции можно оценить в 20-25%.

Отметим, что по данным Международной ассоциации по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт», продажи минеральной воды ежегодно увеличиваются на 10-15%. Такая статистика делает рынок воды одним из самых быстрорастущих в стране.

Фальсификатом обеспокоены и участники рынка: они считают, что каждый год в период с апреля по октябрь появляются сотни нелегальных производителей, дешевый товар которых вытесняет легальный.

При этом он может представлять реальную опасность, так как за минеральную воду чаще всего выдается столовая или обычная питьевая вода с огромным количеством примесей. Отмечается, что чаще всего в нее добавляется неконтролируемое количество солей, соды и йода.

Газируют такую воду в дешевых сатураторах. Далее обработанная вода отправляется на мелкооптовые рынки, где фальсификат оптом продают на 15-20% дешевле оригинала. Самыми частыми покупателями там являются небольшие киоски, которым выгодно купить подделки широко известных брендов и продать их большие деньги.

Исследование ассоциации «Антиконтрафакт» разделяет производителей контрафакта на две группы. К первой относятся подпольные структуры, нередко использующие труд нелегальных мигрантов из стран СНГ и дальнего зарубежья, а ко второй — легальные предприятия, которые являлись официальными партнерами владельцев торговых марок.

В целом, доля фальсификата по разным отраслям промышленности составляет от 20 до 50%. Как ранее отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, по оценкам экспертов, объем незаконного оборота продуктов и промтоваров превышает 2 трлн рублей. В связи с такой пугающей статистикой до июня 2019 года все предприниматели, продающие что-либо в России, будут обязаны перейти на пользование контрольно-кассовой техникой с онлайн-кассами.