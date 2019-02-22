«Укрепили Россию»: зачем в Ангарске сожгли верблюдов

Прокуратура города Ангарска начала проверку по факту проведения обряда жертвоприношения, в ходе которого были сожжены пять верблюдов. Об этом говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратурой города Ангарска организованы и проводятся проверки по факту опубликования информации о совершении на территории Ангарского городского округа обряда с жертвоприношением верблюдов», — говорится в сообщении.

Ранее видеоролик с места событий был опубликован в ютубе — на нем байкальские шаманы из организации «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» («Вечно синее небо») проводят массовый обряд жертвоприношения «Жэн тэнгэри яба». По словам Артура Цыбикова, именующего себя заместителем Верховного шамана России, такой обряд направлен на укрепление России и ее народов и был проведен «впервые в современной истории» — в последний раз к нему прибегали 300 лет назад.

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Цыбиков, которого многократно показали в ролике, также рассказал, что верблюды были изначально куплены у фермеров в Бурятии и умерщвлены перед сожжением. Затем туши освятили и разделали, а мясо сварили для подношения богам. Он также отметил, что верблюды были выбраны как «исключительное подношение с исключительными же целями», а данный обряд берутся делать «лишь шаманы высшего посвящения», потому что обычным родовым шаманам это просто не под силу.

Однако укрепления, да и благодарности от народа шаманы не получили. Более того, опубликованный ролик спровоцировал негативную реакцию общества, в том числе среди бурят, проживающих в Иркутской области и на территории соседней Бурятии, а также был осужден другими шаманами.

По их мнению, ритуал, проведенный в Ангарске, как и проводившие его люди, не имеют никакого отношения к шаманизму. «Даже такого понятия, как жертвоприношение верблюда, нет.

Они — люди вне традиций, вне шаманизма, нарушены главные каноны сакральности именно тенгрианства (древнее верование — «Газета.Ru»)», — сообщил ТАСС верховный шаман религиозного объединения «Тенгри» (Бурятия) Баир Цырендоржиев.

Проведение такого обряда, действительно нехарактерного для бурятской традиции, можно назвать неошаманизмом, пояснил РИА «Новости» руководитель Иркутской областной общественной организации «Центр бурятской культуры» Сергей Шоткинов. «Шаманский дар — это большая редкость, он передается по наследству и расценивается как тяжелое бремя. Сегодня к шаманистам, к сожалению, примкнуло немало случайных людей, которые не являются истинными приверженцами этой веры. Я назвал бы это явление неошаманизмом», — сказал Шоткинов.

Кроме того, шаманские обряды проводятся по определенным датам — с весны до осени, но не зимой, подчеркнул эксперт. По его словам, сейчас также проходит Сагаалган («Белый месяц»), связанный с наступлением Нового года по восточному календарю. Это традиционный буддистский праздник, и жертвоприношения в этот период не совершаются.

Ранее сообщалось, что в начале февраля был проведен еще один ритуал — на этот раз у стен перинатального центра в Сургуте. Видеоролик, на котором видно, как мужчина подводит к стенам здания барана и закалывает его на глазах у толпы, также попал в интернет и вызвал ряд вопросов у полиции. «Следствие уже установило виновного — это мужчина 1987 года рождения, житель Сургутского района, — сообщают в пресс-службе управления МВД по ХМАО. — Имени его ведомство не разглашает. Сейчас ведется расследование о квалификации его действий».

Позже стало известно, что в день, когда было снято видео, у мужчины родился ребенок. Своим жертвоприношением он решил отметить это знаменательное событие — в исламе такой обряд называется акика. Мужчина также пояснил, что в его действиях не было злого умысла.

Однако местных зоозащитников его доводы не устроили: они намерены обратиться в правоохранительные органы в связи с жестоким обращением с животным, сообщил изданию «ФедералПресс» юрист зоозащитной организации «Подари жизнь» Александр Мураткин. Отмечается, что в случае, если действия мужчины будут расценены как нарушение соответствующего закона, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Действия счастливого отца не нашли одобрения и среди мусульман, которым стало известно о ситуации. Так, по словам имама сургутской мечети Рустама Хазрата, мусульманам не следует забывать, что они живут в светском государстве, у граждан которого жертвоприношения вызывают недовольство. «Естественно, мы должны чтить традиции этой страны, соблюдать законы, требования этого государства. Тем более на сегодняшний день в нашей стране, в каждом городе, в каждом селе есть специализированные места, где можно приносить жертву», — отметил он в интервью для ОТРК «Югра».

Напомним, что из-за массовых жалоб от немусульманской части населения в Москве с ноября 2010 года были официально запрещены жертвоприношения ритуальных животных. Теперь это допускается только на специализированных площадках — в «новой» Москве и Подмосковье.