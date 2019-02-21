Страшная статистика: из-за чего умирают мужчины в России

Одной из основных причин смертности среди российских мужчин являются проблемы с кровообращением. В 2017 году из-за таких болезней — в том числе инфарктов миокарда и инсультов — умерли 102 тыс. представителей мужской части населения в возрасте от 16 до 59 лет. Таковы данные Росстата.

Второй причиной, по которой чаще всего умирают мужчины, являются внешние факторы — в том числе несчастные случаи, ДТП и нападения. Из-за них в 2017 году скончались 86,9 тыс. человек. Третье место занимает смертность из-за новообразований — 42 тыс. умерших.

Далее по списку следуют болезни органов пищеварения, поразившие более 26 тыс. представителей мужской части населения. Менее 20 тыс. мужчин умерли от инфекционных и паразитарных болезней. Помимо этого, 12 тыс. скончались от болезней органов дыхания.

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При этом в начале февраля 2019 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что большая часть смертей мужчин так или иначе связана с употреблением алкогольных напитков.

«70% — это алкоголь — ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь», — сообщила министр в эфире радиостанции «Вести FM». Тем не менее. по словам Скворцовой, благодаря уменьшению объемов некачественного спиртного наблюдается снижение смертей от употребления алкоголя.

В сентябре 2018 года глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что за последние 12 лет уровень употребления спиртных напитков в стране снизился на 40%. Несмотря на это, эксперты отмечают, что употребление крепкой алкогольной продукции является основной причиной смертности россиян.

«Злоупотребление один из важных факторов. А второй важный фактор – отсутствие у нас элементов рационального питания. Чрезмерное потребление и избыток калоража за счет жирной и жареной пищи приводит к тому, что высоченный уровень холестерина. Этому способствуют еще и стрессовые ситуации, неустойчивые жизненные ситуации, злоупотребление алкоголем и рост холестерина в кровотоке. Это способствует скорости развития сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН.

Проблема также заключается в том, что граждане РФ склонны к употреблению крепкого алкоголя, рассказал «Газете.Ru» главный специалист Института информатизации Минздрава РФ Андрей Коротаев.

Он привел в пример жителей Португалии, которые в основном пьют вино, и смертность от потребления алкоголя в этой стране в разы меньше по сравнению с Россией.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни россиян составляет 73 года. Министр считает, что увеличение продолжительности жизни до 80 лет является главной национальной задачей.​

«Для этого мы за шесть лет к 2024 году должны в год сохранять на 230 тыс. жизней больше, чем в 2017 году. У нас есть колоссальный ресурс для этого. Прежде всего за счет улучшения здоровья мужчин трудоспособного возраста. Сейчас смертность женщин трудоспособного возраста составляет 210 случаев на 100 тыс., и цель — снизить до 180, то есть уровня развитых европейских стран. У мужчин этого же возраста смертность 720 случаев на 100 тыс.», — написала Скворцова 20 февраля в колонке для «АиФ».

В конце января 2019 года во время обсуждения нацпроекта «Здравоохранение» министр заявила, что целевым показателем являются 530 случаев смертности мужчин на 100 тыс. населения. Скворцова ранее сообщала, что смертность россиян лишь на 15% зависит от наследственности. Порядка 60% здоровья человека, подчеркивала глава Минздрава, обусловлены образом жизни.

Отметим, что численность российского населения, по данным на 1 января 2019 года, составила 146,794 млн человек, что меньше, чем в прошлом году почти на 87 тыс. человек. Об этом сообщили в Росстате. В последний раз сокращение населения наблюдалось лишь в 2009 году, после этого в течение почти десятилетия показатель рос.