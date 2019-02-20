Вслед за Квачковым: Демушкин вышел на свободу

Суд досрочно освободил из колонии националиста Дмитрия Демушкина, который был осужден на 2,5 года за экстремизм. Петушинский суд Владимирской области принял данное решение в связи частичной декриминализацией части 1 статьи 282 УК РФ.

Как рассказал сам Демушкин, его немедленно выпустили из колонии. Суд не стал дожидаться истечения 10 дней, которые есть у прокуратуры на обжалование постановления.

«Таким образом, меня выпустили за 15 суток до окончания срока. По приговору, я должен был выйти на свободу 7 марта», — заявил он РИА «Новости». Демушкин не стал оглашать свои планы на будущее. Он заявил, что ему предстоит «адаптироваться к воле». По словам националиста, отбывать наказание ему приходилось в «довольно суровых условиях».

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Напомним, что Дмитрий Демушкин был главой движения «Русские», а также председателем организаций «Славянский союз» (организация запрещена в России) и «Славянская сила» (все три организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ). Он также являлся организатором «Русских маршей» и принимал участие в других протестных акциях.

В апреле 2017 года Демушкина приговорили к 2,5 годам лишения свободы за размещение экстремистских картинок в соцсети «ВКонтакте». Поводом для уголовного преследования стали снимки с «Русского марша» 2014 года, которые националист разместил на своем профиле. Его страницу позже удалили согласно решению суда.

«Демушкина приговорили ровно к такому сроку, который запрашивал прокурор во время прений сторон. Сейчас будет решаться вопрос о том, в какое СИЗО повезут нашего подзащитного. Видимо, власти не хотят особой огласки. Сегодня на процесс пришли несколько десятков сторонников Демушкина. А после того, как они стали выражать ему поддержку, произошла стычка со спецназом. Всех сочувствующих вытеснили в итоге на улицу», — рассказывал «Газете.Ru» адвокат Демушкина Олег Колесников.

Суд над экс-лидером «Русских» тянулся с 2016 года. Заседания проходили в закрытом режиме. «Это было сделано по просьбе прокурора, хотя ни защите, ни общественности с тех пор так и не разъяснили, на каком основании это сделано. Ведь в деле не было упомянуто сведений, которые затрагивают интересы несовершеннолетних, не содержалось сведений, составляющих гостайну, а также не шло речи о преступлении против половой неприкосновенности», — пояснял юрист.

Нагатинский районный суд Москвы два раза пытался рассмотреть дело националиста. Летом 2016 года на стадии приговора дело вернулось в прокуратуру.

«Насколько я понял, сути обвинения зачастую не понимали даже работники СК РФ, которые занимались расследованием, им было ясно лишь, что я не нравлюсь управлению по защите конституционного строя ФСБ, которое занималось оперативной работой по моему делу. Мое уголовное дело выросло из пяти фраз на семи картинках, опубликованных на моей странице в социальной сети «ВКонтакте». В дело сначала включили целых семь эпизодов — все на основании этих картинок. По мнению чувашских экспертов, они «излишне восхваляют выделенный мною русский народ», что ущемляет группу граждан, объединенных по принципу «нерусские», — рассказывал «Газете.Ru» сам Демушкин;

Как позже пояснил его адвокат, в итоге СК оставил в деле лишь один эпизод. Его суть заключалась в том, что лозунг на баннере, с которым Демушкин ходил на «Русском марше», был признан экстремистским. Юрист подчеркнул, что на самой акции правоохранители не отбирали у его подзащитного баннер. «Более того, он использовался на других мероприятиях моим клиентом. А после того, как фотография с этим транспарантом попала в соцсети, возбудили дело», — пояснил Олег Колесников.

Буквально днем ранее на свободу из мордовской колонии вышел бывший полковник ГРУ Владимир Квачков. Он отбывал наказание за попытку государственного переворота и экстремизм. В феврале суд изменил срок заключения военного, как и Демушкину, в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

В 2013 году Московский городской суд приговорил Квачкова к 13 годам тюрьмы. Позднее приговор был смягчен Верховным судом до восьми лет. В августе 2017 года к этому сроку Квачкову прибавили еще полтора года. Полковника в отставке осудили за экстремистское видеообращение, которое он записал на мобильный телефон и передал лицам, находящимся за пределами колонии.

В апреле 2018 года к двум годам условно была приговорена медсестра Оксана Походун из Красноярска. Суд посчитал, что снимки, опубликованные ею в закрытом альбоме «ВКонтакте», возбуждают вражду.

Девушку признали виновной по той же статье, что вменялась и Демушкину, — 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В декабре 2018 года в эту статью были внесены поправки. Теперь уголовная ответственность грозит человеку, который публично оскорбил и унизил людей по признакам расы, пола, национальности и религии больше, чем один раз за год. При этом максимальный тюремный срок, который можно получить по этой статье, теперь составляет пять лет.

Если же лицо впервые обвиняется в экстремизме, то, согласно реформе, его привлекают к административной ответственности — то есть к штрафу до 20 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических.