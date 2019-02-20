Россия или США: кто победит в битве за Украинского

Уголовный суд Бангкока разрешил экстрадировать россиянина Дмитрия Украинского, осужденного в Таиланде за отмывание денег, в США. Ранее тайские судебные органы уже санкционировали экстрадицию Украинского в Россию.

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Оглашая приговор, судья пояснил, что финальное решение об экстрадиции в ту или иную страну будут принимать центральные власти Таиланда. Теперь у защиты россиянина есть 30 дней на подачу апелляции. Случай, когда суды Таиланда одобрили запросы на выдачу подозреваемого сразу от двух стран, СМИ называют первым в истории государства.

В юридической конторе, которая представляет на процессе интересы Украинского, пояснили, что если будет подана апелляция по вопросу об экстрадиции в США, то процесс рассмотрения дела россиянина может затянуться еще на год.

«Ни таиландское, ни международное законодательство не ограничивает в решениях таиландский суд, который может, например, разрешить экстрадицию Украинского и в США, как он уже разрешил его экстрадицию в Россию, и тогда возникнет сложный для таиландской судебной системы вопрос о приоритете одного из этих двух решений над другим», — рассказал в ноябре 2018 года РИА «Новости» адвокат коллегии Thailand Bail Нейтан Финей.

Согласно местному законодательству, прежде чем экстрадировать из Таиланда человека, осужденного тайским судом по другому уголовному делу, разбирательство первого дела должно быть полностью завершено.

«Любое решение об экстрадиции — будь то в Россию или в США — может вступить в силу только после того, как полностью пройдет процедура обжалования приговора в отношении Дмитрия в апелляционном и верховном судах Таиланда по его уголовному делу, и исполнения наказания, если таковое будет назначено», — пояснил Финей.

Украинский был задержан в Паттайе летом 2016 года по запросу ФБР. Американские власти обвиняют его в хищении денежных средств с кредитных карт граждан США в особо крупном размере, которые он якобы совершал в составе преступной группы и с помощью компьютерных программ-вирусов. Похищенная сумма оценивается в $28,5 млн. Ему грозит наказание по статьям о мошенничестве с банковскими счетами, сговоре с целью мошенничества, мошенничестве с использованием телеграфа, отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег. Поскольку финансовые операции, которые стали основой обвинения, проводились через банки Таиланда, суд страны дал ему 10 лет тюрьмы за отмывание денег.

Сам Украинский полностью отрицает вину в хищениях с кредитных карт. Расследование в отношении этой группы лиц в США ведется с 2014 года. Россиянин проработал в Таиланде более 10 лет к моменту задержания. Он отказался от предложения США добровольно предстать перед американским судом и утверждал, что агенты ФБР оказывали на него психологическое давление.

Через полтора месяца после задержания Украинского запрос о его выдаче направила Генеральная прокуратура России. Ведомство требует экстрадиции Украинского по подозрению в крупном мошенничестве в Москве, совершенном в 2013 году. Тогда предприниматель, по версии следствия, похитил у потерпевшего 7,5 млн рублей. При этом после задержания россиянина по линии Интерпола в его защиту выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, который высказал мнение о недопустимости экстрадиции Украинского в США.

В январе этого года МИД РФ предупредил россиян, выезжающих за границу, об угрозе преследования со стороны спецслужб США.

Американские правоохранители «предпочитают прибегать к арестам российских граждан по всему миру», отмечается в сообщении ведомства. Аресты происходят как на территории Штатов, так и по запросам их властей в третьих странах.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство приложило к сообщению ссылку на список государств, имеющих с США договоры о выдаче граждан. С 2008 года на территории третьих государств были арестованы уже 46 россиян, в том числе семеро из них — в прошлом году, отметили в ведомстве. Так, в 2018 году в Таиланде был задержан Сергей Медведев, а в Болгарии — Александр Жуков, «который быстро оказался в американской тюрьме».

Тогда министерство рекомендовало россиянам взвесить имеющиеся риски при планировании поездок за границу, особенно если есть предположения о наличии интереса со стороны правоохранительных органов США.

«Для того чтобы выбить нужные признательные показания, к ним (задержанным россиянам — «Газета.Ru») применяются не только меры психологического воздействия, включая прямые угрозы, но и такой метод, как жесткие условия содержания (очень холодные или, наоборот, душные камеры, отсутствие нормальных постелей, медицинской помощи и прогулок)», — отметили в ведомстве.