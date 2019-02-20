Крушение «Боинга-777»: СБУ объявила в розыск «офицера ГРУ»

Служба безопасности Украины объявила в розыск россиянина Олега Иванникова по подозрению в участии в террористической организации и ведении агрессивной войны. В мае 2018 года Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, согласно которому Иванников, будучи «офицером ГРУ», якобы участвовал в перевозке в Донбасс «Бука», из которого предположительно сбили пассажирский «Боинг-777», выполнявший рейс МН17 в 2014 году.

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Ранее Международная следственная группа заявила о необходимости установить личности двух ключевых подозреваемых в деле о крушении «Боинга» с позывными «Орион» и «Дельфин». СБУ утверждала, что «Андрей Иванович» с позывным «Орион» является сотрудником ГРУ, но никаких доказательств не приводила.

С помощью открытых баз Bellingcat и The Insider нашли номер мобильного телефона, подписанный «Андрей Иванович Иванников, ГРУ». Журналисты ввели его в Google и «Яндекс» и, по их словам, обнаружили заказ в онлайн-магазине на имя Олега и на адрес «улица Полины Осипенко 76». На этой улице дома с таким номером нет. Здание 76 находится рядом на Хорошевском шоссе — это адрес штаб-квартиры ГРУ.

Bellingcat также якобы нашел в российских официальных базах человека по имени Олег Владимирович Иванников, который родился 2 апреля 1967 года, проживает в Москве и работает в Министерстве обороны.

Согласно расследованию, в 2004 году Иванников отправился в Южную Осетию под именем Андрей Иванович Лаптев, где с 2006 по 2008 год занимал должность министра обороны. В 2014 году Иванников уехал в Донбасс, утверждает СМИ. Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, что видел «Ориона» в штабе в Краснодоне и что тот был высокопоставленным российским офицером. Журналисты также отмечали, что в перехваченных переговорах участников предполагаемой операции Иванникова называли «Андреем Ивановичем» или использовали позывной «Орион».

Вскоре после публикации расследования в Минобороны РФ заявили, что упомянутый офицер давно уволен со службы. Обнародованный доклад Минобороны назвало «очередным вбросом псевдорасследователей».

«Обращает на себя внимание, что все удручающие своей глупостью домыслы расследователей основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованном еще 18 июля 2014 года, на следующий день после катастрофы, Службой безопасности Украины», — отмечалось в заявлении ведомства.

Другие улики расследования также «не выдерживают критики», пояснили представители Минобороны: «Прежде всего это касается «данных» из какой-то «телефонной базы» прекратившего свою деятельность интернет-магазина по доставке «маски для бега» в штаб-квартиру ГРУ».

Историк спецслужб, ветеран КГБ Валерий Малеваный считает, что СБУ не случайно объявило Иванникова в розыск именно сейчас. Кроме того, действия ведомства противоречат не только всем докладам о крушении MH17, но и здравому смыслу, подчеркнул он.

«Начнем с того, что ГРУ — это военная разведка, которая ни в годы СССР, ни в наши дни никогда не разрабатывала диверсионных актов. В ГРУ нет специализированного управления, которое занималось бы диверсионными актами на воздушном транспорте. Даже шпионажем в этой сфере ГРУ не занимается. Это в приоритетах нелегальной разведки СВР, то есть Службы внешней разведки России. Это даже не приоритет ФСБ. Только СВР может быть в этом задействована», — заметил Малеваный в беседе с ФАН.

Он обратил внимание на то, что в международных докладах, посвященных авиакатастрофе под Донецком и основанных, например, на данных израильской спецслужбы «Моссад», содержатся сведения, указывающие на то, что ЗРК «Бук», из которого мог быть сбит самолет, принадлежал Украине.

«Подчеркну, сведения о принадлежности этого «Бука» раскрыты не Россией, а иностранными спецслужбами. Все «Буки» пронумерованы, их передвижение строго регламентировано. Доказано, что «Бук», из которого выпустили ракету по малазийскому Boeing-777, следовал из-под Львова, где он числился, в Херсон», — сказал он.

По мнению Малеваного, СБУ объявила в розыск «офицера ГРУ» Иванникова только сейчас в преддверии президентских выборов на Украине, в которых действующий глава государства Петр Порошенко вряд ли победит.

«Боинг-777» Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Международная следственная группа, которую возглавили Нидерланды, установила, что самолет сбили из зенитно-ракетной установки «Бук», принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. После этого Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к крушению.

Минобороны отрицает, что «Бук» принадлежал России.

«Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией, был 2011 год, после которого все ракеты данного типа выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию», — сказали в российском военном ведомстве.