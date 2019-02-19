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В ловушке: лавина накрыла более 10 лыжников. ОНЛАЙН

В Швейцарии на горнолыжном курорте лавина накрыла более 10 человек

Несколько лыжников оказались под сошедшей лавиной на склонах швейцарского курорта Кран-Монтана. По данным полиции, в снежной ловушке оказались от 10 до 12 человек. «Газета.Ru» следит за поисково-спасательной операцией в режиме онлайн.
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21:03

Сами спасатели затрудняются сказать, сколько именно человек находятся под снегом. Условия, в которых ведутся поиски, очень сложные. «Тут невероятный объем снега, толщиной метра два, и все это на протяжении 300 метров. Это весенняя лавина, она очень компактная. На этой трассе лыжники не обязаны носить специальные маячки, помогающие найти их при лавине», — заявил Le Nouvelliste представитель спасательно-поисковой группы.

20:49

Кран-Монтана находится к северо-востоку от города Сьон, на склоне Бернских Альп, в долине реки Рона. На курорте более 160 км лыжных трасс, и именно тут проводился чемпионат мира по горнолыжному спорту 1987 года.

20:34

Тем временем генконсульство РФ в Женеве выясняет, есть ли россияне среди людей, попавших под лавину на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, заявил РИА «Новости» консул-советник Дмитрий Репков.

20:22

Сообщается, что четырех человек уже извлекли из снежной ловушки. О состоянии спасенных лыжников пока ничего не известно.

20:11

На месте находятся поисковые и спасательные команды. В поисках людей задействовано два вертолета. «Мы потрясены, и мы надеемся на положительный исход», — цитирует Феро местная газета Le Nouvelliste.

20:07

Лавина обрушилась на лыжную трассу в районе города Кран-Монтана около 14.15 (16.15 мск). Накануне в регионе был сильный снегопад.

20:00

В результате лавины, сошедшей на склонах швейцарского курорта Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт, пропали от 10 до 12 человек. Об этом сообщил председатель коммунального совета Кран-Монтаны Николя Феро.