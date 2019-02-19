В ловушке: лавина накрыла более 10 лыжников. ОНЛАЙН

Сами спасатели затрудняются сказать, сколько именно человек находятся под снегом. Условия, в которых ведутся поиски, очень сложные. «Тут невероятный объем снега, толщиной метра два, и все это на протяжении 300 метров. Это весенняя лавина, она очень компактная. На этой трассе лыжники не обязаны носить специальные маячки, помогающие найти их при лавине», — заявил Le Nouvelliste представитель спасательно-поисковой группы.