В ловушке: лавина накрыла более 10 лыжников. ОНЛАЙН

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Сами спасатели затрудняются сказать, сколько именно человек находятся под снегом. Условия, в которых ведутся поиски, очень сложные. «Тут невероятный объем снега, толщиной метра два, и все это на протяжении 300 метров. Это весенняя лавина, она очень компактная. На этой трассе лыжники не обязаны носить специальные маячки, помогающие найти их при лавине», — заявил Le Nouvelliste представитель спасательно-поисковой группы.
Кран-Монтана находится к северо-востоку от города Сьон, на склоне Бернских Альп, в долине реки Рона. На курорте более 160 км лыжных трасс, и именно тут проводился чемпионат мира по горнолыжному спорту 1987 года.
Тем временем генконсульство РФ в Женеве выясняет, есть ли россияне среди людей, попавших под лавину на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, заявил РИА «Новости» консул-советник Дмитрий Репков.
Сообщается, что четырех человек уже извлекли из снежной ловушки. О состоянии спасенных лыжников пока ничего не известно.
На месте находятся поисковые и спасательные команды. В поисках людей задействовано два вертолета. «Мы потрясены, и мы надеемся на положительный исход», — цитирует Феро местная газета Le Nouvelliste.
Лавина обрушилась на лыжную трассу в районе города Кран-Монтана около 14.15 (16.15 мск). Накануне в регионе был сильный снегопад.
В результате лавины, сошедшей на склонах швейцарского курорта Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт, пропали от 10 до 12 человек. Об этом сообщил председатель коммунального совета Кран-Монтаны Николя Феро.