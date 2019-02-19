Ни рыба ни мясо: детей накормили загадочными щупальцами

Курганские школьники обнаружили в супе, поданном в столовой, кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого. Фотографию находки ученики опубликовали в группе «Инцидент Курган» в социальной сети «Вконтакте». В комментарии к посту было написано: «Вот так кормят в Юргамышской школе».

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Мнения о происхождении своеобразно выглядящего ингредиента разделились. Среди предположений пользователи соцсетей — «коровья щека, вид изнутри», язык или желудок коровы.

«В Юргамышской средней школе нашли непонятный кусок мяса в супе — вся просвещенная Россия гадает, что это. А я знаю! Я собак мясом кормлю и постоянно его разделываю.

Это говяжье небо. Щековина. Обрезь с внутренней части головы, проще говоря. Грязное мясо, это коровий рот. Собакам даем, когда покупаем говяжьи носы погрызть. То есть, даже не на еду — едят они более питательные части коровы.

В благополучных стратах только владельцы гигантских собак и мелкие фермеры знают, как выглядит коровье небо», — пишет колумнист «Газеты.Ru» Анастасия Миронова на своей станице в Facebook.

Тем временем администрация школы утверждает, что попавший на фото обед был приготовлен согласно меню: суп с макаронами и тушенкой производства Курганского мясокомбината. «Вся готовая продукция перед подачей проверяется. Нарушений в приготовлении не было. Также в течение дня не поступало никаких жалоб со стороны детей и их родителей», — сообщила порталу Kurgan.ru представитель Юргамышской средней школы Валентина Маркова.

Региональный Роспотребнадзор и Следственный комитет уже начал проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Следственными органами СК РФ по Курганской области инициирована и проводится проверка по сообщению в соцсети «ВКонтакте» о том, что 18 февраля ученики Юргамышской средней общеобразовательной школы были накормлены продукцией, не отвечающей требованиям безопасности», — говорится в сообщении СК.

Отметим, что это не первый скандал, вызванный некондиционной едой в школьных столовых. Так, в январе в соцсетях появилось видео, снятое учениками юргинской школы №10 Кемеровской области. В частности, в ролике показано, как вареные макароны после нескольких движений ложкой превращаются в слипшуюся массу. «Так нас кормят в школе макаронами. Отдаем 60 рублей за какую-то фигню. Как собакам прям», — комментируют авторы. Школьники также выложили фотографию несвежего яблока.

Вскоре паблик «Регион-42», в аккаунте которого была сделана публикация, удалил видео. Следственный комитет начал проверку.

Директор школы Людмила Сахарова заявила, что ролик был неудачной шуткой детей. «Это остатки пищи, не все блюдо, которое было подано. Они так с ней пошутили. Еда подается в надлежащем виде, все службы проверяют — Роспотребнадзор, прокуратура. Тот ребенок, который снимал, он вообще не питается, он питается самостоятельно. Давайте все успокоимся», — сообщила она радиостанции «Говорит Москва».

В начале февраля «ФедералПресс» опубликовал официальное письмо от уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына на имя главы региона Сергея Цивилева. В нем детский омбудсмен рассказал об итогах трехдневной проверки властями Кузбасса местных школьных столовых.

При проверке школы в поселке Чкаловский чиновники обнаружили помет грызунов и другие нарушения санитарных норм.

«В анонимных обращениях, поступивших в мой адрес, сообщалось о плохом самочувствии школьников после приема пищи в столовой. При обследовании пищеблока столовой было обнаружено следующее: отсутствуют суточные пробы за 30 января; рыба и мясные продукты хранятся в одной морозильной камере; столовое яйцо крайне малого размера. На стеллажах к комнате для хранения продуктов толстый слой пыли, на полках с сыпучими продуктами в тарелках обнаружен помет грызунов. Каким образом экскременты оказались в тарелках — работники пояснить не смогли», — сообщил омбудсмен в письме.