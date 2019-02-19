27 ножевых за скидку: почему новосибирец зарезал швею

Мужчина из Новосибирской области доказал, что в современном мире люди действительно готовы убивать ради скидок — причем с особой жестокостью. Так, 45-летний житель города Черепанова не добился снижения цены за пошив шапки и перчаток и зарезал пожилую швею, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

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По данным следствия, 17 февраля около 23:00 подозреваемый пришел домой к знакомой швее, чтобы заказать у нее вещи. Однако в процессе разговора выяснилось, что женщина не намерена делать ему скидку «по знакомству».

«Мужчина, недовольный отказом, достал принесенный с собой нож, нанес три удара в область груди и 24 в область спины», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что от полученных ранений 60-летняя швея скончалась на месте.

Убийца тем временем скрылся, при этом похитив из дома деньги, видеокамеру и даже продукты питания.

Как сообщает региональный главк МВД, тело женщины обнаружили утром 18 февраля. Тогда же задержали и подозреваемого, который, по данным правоохранителей, ранее уже был судим за совершение убийства с особой жестокостью. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Еще одно убийство из-за скидки произошло в Пензенской области в ноябре 2016 года. Тогда двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, потребовали скидку в 200 рублей у таксиста. Когда тот отказал, один из них накинулся на водителя и нанес ему несколько ударов. Мужчина скончался.

На этом преступники не остановились: после нападения они также решили угнать автомобиль таксиста. Однако сделать это им не удалось — мужчины не справились с управлением и съехали с дороги недалеко от места убийства, где и были задержаны. По результатам расследования одному из подсудимых было назначено наказание в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, второму — в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В начале ноября 2017 года суд также вынес приговор 39-летнему жителю областного центра Кемеровской, который зарезал знакомого таксиста, чтобы не оплачивать проезд.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в региональном управлении СК.

Как установил суд, 19 августа осужденный позвонил знакомому таксисту и попросил довезти его. Однако, когда уже во время поездки речь зашла об оплате, пассажир вдруг сообщил, что денег у него нет, так что поездку он не оплатит. Из-за этого между мужчинами началась перепалка, в ходе которой пассажир нанес водителю ножевое ранение в шею. После этого он выбежал из машины и хотел скрыться, однако осознав, что убил знакомого, вернулся и забрал его кольцо, а также сумочку с документами. Не учел убийца только одного — в машине осталась его куртка, в которой лежал телефон. Обе эти находки уже спустя несколько часов привели следователей к обвиняемому.

Отметим, что тот сопротивляться и не думал — вину признал и в дальнейшем со следствием сотрудничал. Следователю он пояснил, что кольцо успел продать за 1 тысячу рублей. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Осенью 2018 года суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Краснодара Дениса Данилова, зарезавшего свою пожилую соседку и трех ее малолетних внуков из-за земельного участка.

Как удалось установить следствию, к убийству его подтолкнула мать, которую суд также приговорил к 15 годам общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Согласно информации правоохранителей, Данилова на протяжении нескольких лет незаконно собирала сведения о личной и семейной жизни соседей, производя скрытую видеосъемку. «Женщина всячески настраивала сына против них, привлекала его следить из дома за соседями», — заявили в региональном СК, добавив, что на протяжении двух последних лет соседи активно судились из-за небольшого земельного участка. При этом, по результатам последнего заседания в июле 2016 года, мать и сын суд проиграли.

Спустя несколько дней после этого Данилов проник в дом к соседям и нанес хозяйке дома многочисленные удары кинжалом и топором. Затем, дождавшись, когда ее внуки вернутся домой, он убил их по очереди. «Топором он по очереди зарубил 14-летнего мальчика и двух его сестер — семи и девяти лет», — отмечали в СК по Краснодарскому краю.

Все они скончались на месте. По данным следователей, Данилова в этот момент включила музыку во дворе дома на полную громкость, а после отправилась помогать сыну скрывать следы преступления.