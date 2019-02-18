«Был перемотан скотчем»: как ребенок выжил после ночи в лесопарке

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 6-летнего ребенка, который провел всю ночь на территории московского заповедника «Лосиный остров». Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

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В ведомстве отметили, что о пропаже ребенка сообщила его 33-летняя мать — она обратилась в полицию 8 февраля, около 5.30 утра. «Из заявления следовало, что вечером 17 февраля женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по просьбе последнего заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся», — говорится в сообщении СК. Силовики допрашивают москвичку, чтобы установить истинные обстоятельства произошедшего.

После заявления матери силовики развернули работы по поиску мальчика. Однако в районе 09:00 он был обнаружен водителями на МКАД. По их словам, ребенок шел по дороге в черном полиэтиленовом пакете на голове. Кроме того, он был обмотан скотчем.

«Руки у него были внутри в мешке. Мешок был поднят наверх и скотчем перемотан под подмышками. Он самостоятельно не мог его снять. И я не мог самостоятельно его снять, пришлось разрезать ножом скотч», — рассказал телеграм-каналу «112» один из водителей, обнаруживших 6-летнего мальчика. Позже он отвел ребенка на заправку, расположенную на 105-м километре МКАД, и попросил ее сотрудников вызвать полицию.

Сам мальчик, по данным «112», заявил, что мать оставила его в лесу за то, что он чуть не утопил собаку. Он также отметил, что 17 февраля родственница ни разу не покормила его.

«Еду я по МКАДу. Заезжаю на заправку. Там стоит мужик: покупает ребенку еду и чай. Говорит: «Вызовите полицию, потому что я сейчас его [ребенка] нашел вдоль МКАДа», — заявила РЕН-ТВ очевидица произошедшего. По словам собеседницы телеканала, ребенок выглядел замерзшим. «Его «колбасило», трясло. Он кое-как отогрелся. Потом уже приехала скорая», — пояснила она.

Как пишет сайт kp.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, мальчик на данный момент находится в больнице. У него якобы выявлены признаки переохлаждения — назначено обследование. «Ребенка осматривают врачи, с ним работают психологи», — отметили в свою очередь в СК.

Мать 6-летнего мальчика отрицает информацию о том, что ее сын был обмотан черным мешком. На вопрос газеты «МК», почему заявление о пропаже ребенка было написано только в 5 утра, учитывая, что потерялся он еще вечером 17 февраля, женщина ответила следующее: «Я была в истерике, сама бегала и искала. Телефонная связь плохо работала».

Она отметила, что имеет постоянный заработок, который уходит на содержание сына. «Я мать-одиночка и все свободное время уделяю ребенку. Сын одет-обут, посещает детский сад», — пояснила москвичка. Между тем, как пишет «РГ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина могла находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщила РЕН-ТВ бабушка пропавшего мальчика,

накануне ее дочь вместе с сыном отправилась в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, чтобы встретиться с отцом Гедеоном. Она считала, что у ребенка «проблемы с головой», и что священнослужитель якобы поможет вылечить ребенка.

На обратном пути, отметила родственница, внук потерялся. Об этом ее дочь сообщила рано утром. Она рассказала, что якобы бросилась на его поиски и сама заблудилась.

Бабушка 6-летнего мальчика отметила, что 4,5 года назад ее дочь развелась с супругом, и до сих пор страдает из-за этого. Девушка пыталась вступить в новые отношения, однако долго они не длились. Собеседница РЕН-ТВ добавила, ее внук является проблемным ребенком, который находится под постоянным наблюдением у психиатра.

В ноябре 2018 года в Пермском крае пропали два мальчика 10 и 13 лет. Они приехали в поселение Култаевского района на экскурсию, однако позже убежали в лес. Выяснилось, что дети нашли реку и пошли вдоль ее берега. Там их следы заметил местный охотник, который смог сориентировать поисковую группу. Вскоре мальчики были найдены.

«Младший был без сил совсем. Охотник нес на руках. Потом выводили охотника на просеку к машинам. У него, кроме фонарика и рации, ничего не было. После дети были переданы скорой», — сообщал изданию Ura.ru один из участников спасательной операции.