Не по зубам: чемпион России погиб в драке с охранником

Чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов погиб в результате драки у здания Минкомсвязи, расположенного на Тверской улице в Москве. Об этом заявили в столичном управлении Следственного комитета.

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«По предварительным данным, утром 17 февраля 2019 года на охраняемой территории по улице Тверской в Москве между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой они оба упали на землю. Во время драки молодой человек 1996 года рождения перестал подавать признаки жизни», — сообщили в ведомстве.

Медики, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть молодого человека. Им оказался Геннадий Павлов, спортсмен из Орловской области, который неоднократно занимал призовые места на различных соревнованиях — в том числе по рукопашному бою.

В 2016 году он победил на первенстве России по универсальному бою. Кроме того, известно, что Павлов служил в Воздушно-десантных войсках.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также причину смерти молодого человека. Тем временем, как сообщает газета «МК», врачи не исключают, что Павлов мог скончаться вследствие сердечной недостаточности. «По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в СК.

По словам пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова, в министерстве крайне озабочены произошедшей трагедией. «Запись камер показала, что на охранника напали. В ходе потасовки он просил свидетелей позвать помощь», — заявил он агентству «Москва».

Между тем, как пишет «МК», утром 17 февраля Павлов возвращался из клуба и заблудился у здания Минкомсвязи. Охранник обратил внимание на спортсмена, пытавшегося пройти через шлагбаум. Он якобы попросил его предъявить документы и объяснить цель своего визита на охраняемой территории. Затем между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. На кадрах видеонаблюдения видно, как оба буквально сразу оказались на асфальте. Что произошло дальше, пока неизвестно.

Еще одна драка «один на один» в августе 2017 года завязалась между чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым и жителем Хабаровска.

«Около 07:00 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина (1992 года рождения) нанес несколько ударов мужчине (1985 года рождения). От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — говорилось в сообщении пресс-службы СК по Хабаровскому краю.

По словам знакомого Драчева, несколько человек спровоцировали спортсмена на конфликт. Тот пытался их успокоить, однако это не понравилось одному из гостей ресторана. В итоге молодые люди вышли на улицу, где и завязалась драка. «Драчев сам мне дал футболку и телефон и сказал, что будет драться один на один, поэтому никто не лез. Я был один, грубо говоря, с его стороны», — приводит слова одного из знакомых пауэрлифтера агентство AmurMedia.

По информации RT, нападавший после серии обманных движений нанес спортсмену сильный удар ногой в голову. Андрей Драчев попытался встать, однако противник ударил его еще несколько раз. После этого наблюдавшие за дракой принялись оттаскивать напавшего на пауэрлифтера молодого человека.

Им оказался Анар Аллахверанов, который впоследствии получил 18 лет колонии строгого режима. Подсудимый частично признал вину, а в последнем слове заявил, что «не хотел и не планировал» убивать Драчева.

«Я его знал, мы выступали, можно сказать, на одном помосте. Вряд ли он первый все затеял. Он, конечно, был довольно гордым спортсменом, но первым на рожон не лез», — выразил соболезнования в разговоре с RT президент Хабаровской краевой федерации пауэрлифтинга Валентин Дедюля.

В июле 2017 года в ходе массовой драки погиб еще один спортсмен — двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрий Власко. По данным НТВ, молодой человек отправился на берег Байкала вместе с компанией, чтобы отпраздновать свою победу на международном турнире по вольной борьбе. Там завязалась драка между местными жителями и компанией спортсмена.

20-летний спортсмен получил ножевое ранение в грудь и не менее семи ударов металлическим прутом по голове, в результате чего скончался. Трое зачинщиков драки — Евгений Мункуев, Антон Санжиев и Евгений Бадмаев — были задержаны. В суде они утверждали, что действовали в целях самообороны. Рассмотрение дела об убийстве спортсмена продолжается — суд в феврале выслушал прения сторон. По данным телеканала «Ариг Ус», гособвинение требует 18 лет для Мункуева, а также 17 и 16 лет для Санжиева и Бадмаева соответственно.