«Он не восстановится»: «Новичок» добивает Скрипаля

Состояние здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим агентом класса «Новичок», ухудшилось. Об этом сообщает издание The Sunday Times, ссылаясь на источник.

Врачи, которые усиленно наблюдают за 67-летним Скрипалем, опасаются, что он уже не сможет полностью восстановиться после химической атаки.

«Ему стало хуже, ему оказывают медицинскую помощь на дому», — сообщил собеседник газеты.

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Доцент Ноттингемского университета, токсиколог Уэйн Картер заявила, что сведений о яде, которым был отравлен Скрипаль, очень мало, поэтому никто не знает, к каким последствиям приведет отравление. «Само вещество, скорее всего, выведется [из организма], но последствия его воздействия могут сохраняться долго», — сообщила она в разговоре с The Sunday Times. Издание отмечает, что исследования воздействия других нервных агентов на организм человека показали, что они могут привести к потере памяти и функциональности мышц.

В Скотленд-Ярде тем временем заявляют, что в отличие от своей дочери Юлии, которая после химической атаки была относительно здорова, Сергей Скрипаль уже тогда был «не в лучшей форме».

Отметим, что 29 января племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль сообщила о намерении обратиться в правоохранительные органы России, чтобы те признали ее сестру Юлию пропавшей без вести. Она отметила, что в феврале 2019 года исполняется полгода с тех пор, как она общалась с родственницей. По словам Виктории, никому неизвестно о судьбе Юлии.

«Я буду добиваться того, чтобы она была признана без вести пропавшей, а наши структуры начали расследование ее похищения», — пояснила она.

Еще в конце июля 2018 года Виктория Скрипаль заявляла, что родственники не могут связаться с экс-полковником ГРУ. «При последнем звонке Юля сказала, что она занимается здоровьем отца. А когда она звонила мне в первый раз, сказала, что серьезного ущерба ее здоровью и здоровью отца не нанесено, примерно так. Но если ущерба не нанесено, то почему папа не может взять трубку и сказать пару слов? Я не знаю, что думать», — рассказывала она.

Российское посольство в Великобритании готово предоставить помощь Скрипалям. Об этом в дипмиссии сообщили в начале февраля 2019 года. «Безусловно, мы предложили бы всю необходимую помощь нашим гражданам, в том числе задав вопрос об их дальнейших планах и возможном желании вернуться в Россию. Тем более, как вы знаете, Юлия сама говорила о намерении уехать к себе домой, в Москву», — заявил РИА «Новости» представитель посольства.

С момента отравления прошел почти год, однако ни российская, ни британская общественность так и не узнали, что именно произошло в Солсбери в марте 2018 года. «Для нас первостепенным является получение информации о состоянии здоровья российских граждан, не угрожает ли их жизни какая-либо опасность, не находятся ли они под давлением британских властей. Ведь в течение всего этого времени они остаются в изоляции под полным контролем английских спецслужб», — пояснили в дипмиссии.

Там подчеркнули, что никто не знает о местонахождении Скрипалей – им запрещено общаться с родственниками, официальными российскими представителями, а также журналистами.

Тем не менее, отметил представитель посольства, власти РФ имеют законное право общаться со своими гражданами – его регулируют статья 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и статья 36 двусторонней Консульской конвенции 1965 года.

«Принудительное лишение свободы, которому подверглись Скрипали, вызывает серьезные вопросы с точки зрения международного права, нормами которого официальный Лондон продолжает демонстративно пренебрегать. А если Скрипали действительно не желают общаться с российскими представителями, важно услышать это от них лично, а не из заявлений, написанных, скорее всего, под диктовку спецслужб», — сообщили в дипмиссии.

Еще в конце ноября 2018 года посольство России в Лондоне сообщало, что британским властям было направлено более 70 нот и писем, касающихся судьбы Скрипалей. «Были заданы десятки вопросов, касающиеся в том числе местонахождения пострадавших, симптомов их отравления, применявшихся врачами методов лечения, хода полицейского расследования, предоставления образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличия улик, способных пролить свет на случившееся. Практически все поставленные вопросы, предложения и призывы были проигнорированы», — говорилось в сообщении посольства.

Такую реакцию британский властей дипломаты назвали «вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости».

Напомним, что Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили в причастности к химической атаке Россию. Москва все обвинения отвергает.

5 сентября британская прокуратура заявила, что Скрипалей отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Им предъявили обвинения в покушении на убийство экс-полковника ГРУ и его дочери, а также британского полицейского Ника Бейли. По данным прокуратуры, Петров и Боширов являются агентами ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT подтвердили, что действительно были в Солсбери в марте 2018 года, однако лишь с туристическими целями.

Отметим, что в британские силовики продолжают расследовать отравление в Солсбери. «Группа следователей продолжает разрабатывать ряд направлений расследования, в том числе работает над идентификацией любых других подозреваемых, которые могли быть вовлечены в осуществление или планирование нападения», — заявил 7 февраля РИА «Новости» представитель полиции Великобритании.