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«Он не восстановится»: «Новичок» добивает Скрипаля

«Ему стало хуже»: в Британии сообщили о состоянии Скрипаля

Здоровье 67-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью Юлией был отравлен нервнопаралитическим веществом, ухудшилось. Британские СМИ сообщают, что медики уже сомневаются, что он сможет полностью восстановиться после химической атаки. Тем временем Скрипали уже полгода не выходят на связь с родственниками. Никто не знает об их месторасположении. Британские силовики в свою очередь сообщают, что расследование отравления в Солсбери продолжается.

Состояние здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим агентом класса «Новичок», ухудшилось. Об этом сообщает издание The Sunday Times, ссылаясь на источник.

Врачи, которые усиленно наблюдают за 67-летним Скрипалем, опасаются, что он уже не сможет полностью восстановиться после химической атаки.

«Ему стало хуже, ему оказывают медицинскую помощь на дому», — сообщил собеседник газеты.

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Доцент Ноттингемского университета, токсиколог Уэйн Картер заявила, что сведений о яде, которым был отравлен Скрипаль, очень мало, поэтому никто не знает, к каким последствиям приведет отравление. «Само вещество, скорее всего, выведется [из организма], но последствия его воздействия могут сохраняться долго», — сообщила она в разговоре с The Sunday Times. Издание отмечает, что исследования воздействия других нервных агентов на организм человека показали, что они могут привести к потере памяти и функциональности мышц.

В Скотленд-Ярде тем временем заявляют, что в отличие от своей дочери Юлии, которая после химической атаки была относительно здорова, Сергей Скрипаль уже тогда был «не в лучшей форме».

Отметим, что 29 января племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль сообщила о намерении обратиться в правоохранительные органы России, чтобы те признали ее сестру Юлию пропавшей без вести. Она отметила, что в феврале 2019 года исполняется полгода с тех пор, как она общалась с родственницей. По словам Виктории, никому неизвестно о судьбе Юлии.

«Я буду добиваться того, чтобы она была признана без вести пропавшей, а наши структуры начали расследование ее похищения», — пояснила она.

Еще в конце июля 2018 года Виктория Скрипаль заявляла, что родственники не могут связаться с экс-полковником ГРУ. «При последнем звонке Юля сказала, что она занимается здоровьем отца. А когда она звонила мне в первый раз, сказала, что серьезного ущерба ее здоровью и здоровью отца не нанесено, примерно так. Но если ущерба не нанесено, то почему папа не может взять трубку и сказать пару слов? Я не знаю, что думать», — рассказывала она.

Российское посольство в Великобритании готово предоставить помощь Скрипалям. Об этом в дипмиссии сообщили в начале февраля 2019 года. «Безусловно, мы предложили бы всю необходимую помощь нашим гражданам, в том числе задав вопрос об их дальнейших планах и возможном желании вернуться в Россию. Тем более, как вы знаете, Юлия сама говорила о намерении уехать к себе домой, в Москву», — заявил РИА «Новости» представитель посольства.

С момента отравления прошел почти год, однако ни российская, ни британская общественность так и не узнали, что именно произошло в Солсбери в марте 2018 года. «Для нас первостепенным является получение информации о состоянии здоровья российских граждан, не угрожает ли их жизни какая-либо опасность, не находятся ли они под давлением британских властей. Ведь в течение всего этого времени они остаются в изоляции под полным контролем английских спецслужб», — пояснили в дипмиссии.

Там подчеркнули, что никто не знает о местонахождении Скрипалей – им запрещено общаться с родственниками, официальными российскими представителями, а также журналистами.

Тем не менее, отметил представитель посольства, власти РФ имеют законное право общаться со своими гражданами – его регулируют статья 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и статья 36 двусторонней Консульской конвенции 1965 года.

«Принудительное лишение свободы, которому подверглись Скрипали, вызывает серьезные вопросы с точки зрения международного права, нормами которого официальный Лондон продолжает демонстративно пренебрегать. А если Скрипали действительно не желают общаться с российскими представителями, важно услышать это от них лично, а не из заявлений, написанных, скорее всего, под диктовку спецслужб», — сообщили в дипмиссии.

Еще в конце ноября 2018 года посольство России в Лондоне сообщало, что британским властям было направлено более 70 нот и писем, касающихся судьбы Скрипалей. «Были заданы десятки вопросов, касающиеся в том числе местонахождения пострадавших, симптомов их отравления, применявшихся врачами методов лечения, хода полицейского расследования, предоставления образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличия улик, способных пролить свет на случившееся. Практически все поставленные вопросы, предложения и призывы были проигнорированы», — говорилось в сообщении посольства.

Такую реакцию британский властей дипломаты назвали «вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости».

Напомним, что Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили в причастности к химической атаке Россию. Москва все обвинения отвергает.

5 сентября британская прокуратура заявила, что Скрипалей отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Им предъявили обвинения в покушении на убийство экс-полковника ГРУ и его дочери, а также британского полицейского Ника Бейли. По данным прокуратуры, Петров и Боширов являются агентами ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT подтвердили, что действительно были в Солсбери в марте 2018 года, однако лишь с туристическими целями.

Отметим, что в британские силовики продолжают расследовать отравление в Солсбери. «Группа следователей продолжает разрабатывать ряд направлений расследования, в том числе работает над идентификацией любых других подозреваемых, которые могли быть вовлечены в осуществление или планирование нападения», — заявил 7 февраля РИА «Новости» представитель полиции Великобритании.