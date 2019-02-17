Ножом за брата: кого зарезали на автомойке в Москве

Драка между сотрудниками автомойки на юго-востоке Москвы унесла жизни двух человек. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

Реклама

«По данным следствия, 17 февраля 2019 года возле здания по Волгоградскому проспекту произошла драка, в результате которой один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй мужчина скончался в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи отметили, что драка произошла на бытовой почве – из-за ранее возникшего между работниками автомойки конфликта.

Телеканал РЕН-ТВ отмечает, что в потасовке приняли участие около 10 человек. При этом двое из них скончались из-за ножевых ранений – один на месте происшествия до прибытия правоохранителей, а второй в больнице, куда он был госпитализирован с ранением в области груди.

По данным сайта kp.ru, драку у метро «Волгоградский проспект» устроили приезжие из Узбекистана. По завершении конфликта его частники самостоятельно вызвали полицию. Издание отмечает, что потасовка возникла из-за того, что один из автомойщиков оскорбил брата своего коллеги.

В СК возбудили уголовное дело по статье 11 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». На данный момент силовики проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые должны установить все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще один конфликт на бытовой почве на днях возник в столичном ресторане «Неолит», расположенном 1-й Курьяновской улице. Вечером 14 февраля, когда в заведение планировалось крупное мероприятие, туда ворвалась группа мужчин. По словам сотрудников ресторана, злоумышленники хотели напасть на его владельца Яшара Алиева. Нападавшие якобы вывели всех посетителей на улицу, где и завязался конфликт со стрельбой.

Один из мужчин открыл стрельбу из травматического пистолета. В итоге пострадал один человек — ему оказали помощь на месте ЧП, госпитализация не потребовалась. Пострадавшим мог оказаться Яшар Алиев. По данным РЕН-ТВ, он получил ранение в спину. Кроме того, зачинщики конфликта якобы обстреляли его машину, которая была припаркована у заведения. В результате были повреждены колеса и окна автомобиля.

По словам главы московского ГУ МВД Юрия Титова, прибывшим на место происшествия полицейским пришлось выстрелить в воздух, чтобы остановить конфликт. 18 участников потасовки доставили в отделение полиции по району Печатники. Силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Как сообщает РЕН-ТВ, в драке юго-востоке Москвы участвовали от 70 до 100 человек, а пострадали якобы десять из них. Позже эту информацию опровергли в столичном ГУ МВД. Там отметили, что в конфликте были задействованы 20 человек.

СМИ также писали, что во время драки у «Неолита» участники конфликта открыли огонь по прибывшим на место ЧП сотрудникам Росгвардии. Позже в ведомстве и эту информацию опровергли.

«Сообщения об участии сотрудников Росгвардии в пресечении драки и ранении одного из них не соответствуют действительности», — сообщил представитель Росгвардии. Он отметил, что сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место происшествия уже после завершения потасовки. В ведомстве добавили, что при патрулировании близлежащих улиц подозрительные лица ими обнаружены не были.

По словам местных жителей, репутация ресторана, у которого завязалась потасовка, оставляет желать лучшего. «Здесь постоянно происходят инциденты. Многие жалуются. Мы слышали стрельбу. Бежали толпы», — заявил РЕН-ТВ очевидец драки. Еще один собеседник телеканала рассказал, что похожий инцидент возник в заведении около трех месяцев назад. Тогда в результате драки якобы чуть не погиб человек. Сотрудники ресторана в разговоре со СМИ предположили, что все конфликты в заведении возникали из-за желания злоумышленников отомстить его владельцу Яшару Алиеву.

Отметим, что 14 февраля в Москве злоумышленники открыли огонь по индийскому предпринимателю, главе фармацевтической компании «Джодас Экспоим» Лумбу Джипоти и его сотруднику. Инцидент произошел на Нижегородской улице. Оба пострадавших были госпитализированы с ранениями головы. Известно, что у одного из них похитили телефон. Нападавшим удалось скрыться с места преступления. Столичные силовики запустили план «Перехват» для их поимки.