«Долой США, да здравствует Путин!» Что творится на Гаити

Группа протестующих сожгла американский флаг в центре столицы Гаити Порт-о-Пренсе, призывая Россию помочь в разрешении кризиса, парализовавшего страну более недели назад.

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«Мы хотим сказать, что полностью рвем все отношения с американцами: мы оккупированы Соединенными Штатами», — сказал лидер протестующих Бронсон, который и поджег флаг.

Всего в митинге против нынешнего главы государства Жовенеля Моиза приняло участие примерно 200 человек. После сожжения флага молодые люди скандировали: «Долой американцев, да здравствует Путин!», сообщает Le Journal de Montreal.

«Мы просим Россию, Венесуэлу и Китай обратить внимание на страдания, которые мы здесь переживаем», — добавил Бронсон.

Затем в гаитянской столице произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Свидетели сообщают о том, что слышали несколько взрывов.

Ранее полиция разогнала большую часть митинга с использованием слезоточивого газа. Массовые протесты в Гаити продолжаются в течение 10 дней. За это время погибли не менее семи человек, еще несколько десятков получили различные травмы и ранения, в том числе один из представителей СМИ.

Сам Джовенель Моиз, впервые выступивший в четверг вечером с начала беспорядков 7 февраля, полностью отверг идею ухода от власти, передает ФАН.

Ранее Вашингтон объявил об отзыве своих второстепенных дипломатов и их семей, живущих в Гаити, и призвал американцев не ехать туда.

Госдепартамент США приказал всем детям сотрудников дипломатического корпуса посольства покинуть территорию Гаити.

В ноябре прошлого года президент США в ходе встречи с законодателями в Белом доме оскорбительно высказался в адрес ряда стран, из которых в США прибывают иммигранты.

Когда сенатор-демократ Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, а также назвал эти страны «грязными дырами».

В ответ на это политический обозреватель Ана Наварро назвала Трампа «расистской свиньей», передает НСН.

«По его мнению, мексиканцы — преступники и насильники, а Сальвадор и Гаити – грязные дыры. Он расистская свинья!», — заявила политолог.

Она также попросила вписать ее в список тех, кто называет главу Белого дома «расистом».

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека назвали высказывания Трампа «расистскими» и подстрекающими к ксенофобии.

Во время брифинга в Женеве представитель ведомства Руперт Колвилл назвал замечания Трампа «шокирующими и постыдными». «Нельзя списывать со счетов целые страны и континенты как «вонючие дыры», чье небелое население не приветствуется из-за цвета кожи», — подчеркнул Колвилл.

Гаити просто подвернулось ему к слову, мысль Трампа была в том, чтобы больше людей из успешных стран приезжало в США, рассказывал тогда «Газете.Ru» свое видение ситуации глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.

«Но это явно противоречит всему американскому менталитету и тому, что написано на постаменте статуе Свободы.

Если же говорить о положении Гаити, то это результат провала американской политики.

Такие страны легко «починить», если бы американцы относились к этому серьезно», — указал аналитик.

Вскоре Трамп написал в своем твиттере, что никогда не говорил плохо о жителях Гаити.

«Никогда не говорил ничего унизительного о гаитянах, кроме того, что Гаити, очевидно, очень бедная и проблемная страна. Никогда не говорил «выгоните их». Это придумали демократы. У меня прекрасные отношения с гаитянами. Возможно, стоит записывать будущие совещания – к сожалению, никому доверять нельзя!» – указал президент США.

Месяцем ранее на Моиза было совершено покушение во время торжественной церемонии в честь 212-й годовщины смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина.

В результате инцидента ранения получили три охранника президента Гаити, при этом сам он не пострадал и был эвакуирован в безопасное место. В тот момент, когда глава Гаити возлагал венки в ходе церемонии, неизвестные открыли стрельбу.

В июле того же года премьер-министр Гаити Жак Ги Лафонтан ушел в отставку из-за массовых беспорядков, которые связаны с повышением цен на топливо.