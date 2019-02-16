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Люди в панике: обрушение университета в Петербурге. LIVE

В пятиэтажном здании университета в Петербурге обрушились перекрытия

В Санкт-Петербурге произошло обрушение перекрытий в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО: в пятиэтажном здании рухнули плиты с пятого по второй этаж. В этот момент в университете проходили факультативные занятия — из здания эвакуировали 81 студента. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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20:15

Площадь обрушения составила примерно 150 кв.м. Как полагают в МЧС, к аварии привели нарушения технических требования во время проведения строительных работ.

20:00

После обрушения перекрытий в здании на улице Ломоносова на место происшествия прибыли от 14 единиц техники и 54 человека личного состава РСЧС.

19:48

Спасатели официально подтверждают, что в институте больше никого не осталось — всех людей эвакуировали. «По предварительной информации, под завалами больше никого нет», — сказал сотрудник МЧС РИА «Новости».

19:38

По информации городских властей, 26 человек выбрались из здания, в котором произошла авария, самостоятельно, остальных вывели спасатели.

19:26

К счастью, обошлось без жертв. Как сообщил РИА «Новости» представитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга, никто не погиб. «По предварительным данным, жертв не зафиксировано», — сказал собеседник агентства.

19:10

Об обрушении СМИ сообщили в МЧС. «На улице Ломоносова в доме № 9 произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

19:05

Из здания эвакуирован 81 студент — в момент обрушения здесь проходили факультативные занятия.

19:00

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в Санкт-Петербурге произошло чрезвычайное происшествие: в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (это Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) обрушились перекрытия с пятого по второй этаж. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.