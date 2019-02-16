Люди в панике: обрушение университета в Петербурге. LIVE

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Площадь обрушения составила примерно 150 кв.м. Как полагают в МЧС, к аварии привели нарушения технических требования во время проведения строительных работ.
После обрушения перекрытий в здании на улице Ломоносова на место происшествия прибыли от 14 единиц техники и 54 человека личного состава РСЧС.
Спасатели официально подтверждают, что в институте больше никого не осталось — всех людей эвакуировали. «По предварительной информации, под завалами больше никого нет», — сказал сотрудник МЧС РИА «Новости».
По информации городских властей, 26 человек выбрались из здания, в котором произошла авария, самостоятельно, остальных вывели спасатели.
К счастью, обошлось без жертв. Как сообщил РИА «Новости» представитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга, никто не погиб. «По предварительным данным, жертв не зафиксировано», — сказал собеседник агентства.
Об обрушении СМИ сообщили в МЧС. «На улице Ломоносова в доме № 9 произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.
Из здания эвакуирован 81 студент — в момент обрушения здесь проходили факультативные занятия.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в Санкт-Петербурге произошло чрезвычайное происшествие: в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (это Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) обрушились перекрытия с пятого по второй этаж. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.