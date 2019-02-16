«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов

Президент Украины Петр Порошенко отказался разговаривать с представителями российских СМИ, потребовав от них извинений перед Украиной. Таким образом он отреагировал на попытку журналистов телеканала «Россия 1» задать вопрос проходящему мимо украинскому лидеру.

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«Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной», — сказал Порошенко во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Охранник президента после этого начал отталкивать журналиста, одновременно удерживая его за руку, в которой был микрофон.

Подобная ситуация уже происходила 26 сентября прошлого года. На YouTube-канале агентства Ruptly опубликовали видео встречи президента Украины с российскими журналистами в кулуарах ООН.

На кадрах видно, что журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов подошел к идущему по коридору Порошенко и попытался задать ему вопрос.

«Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы — «фейк-ньюс» и распространяете дезинформацию», — ответил украинский лидер и скрылся за дверями.

В некоторых СМИ также появилась информация, что глава государства сначала зашел в переговорную комнату российской делегации, но через несколько секунд осознал свою ошибку и тут же вышел.

«Наверное, с туалетом перепутал», — пошутил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Порошенко ушел от вопроса российского журналиста и в январе 2017 года. Во время официального посещения украинским лидером финского парламента журналисты одного из российских телеканалов попросили его ответить на вопросы. Но вместо ответа украинский президент начал говорить о необходимости «освободить территорию» его страны и «перестать убивать украинцев».

После этого журналист снова предпринял попытку задать вопрос Порошенко, на что украинский лидер ответил, что не даст интервью российским СМИ до тех пор, пока «Россия осуществляет оккупацию украинских территорий».

В то же время, как сообщает агентство «Интерфакс», на прошедшем незадолго до этого экономическом форуме в Давосе президент Украины все же ответил на вопрос российского журналиста о слушаниях в Высоком суде Лондона по вопросам долга Киева перед Москвой за газ в размере $3 млрд.

Порошенко — не единственный украинский политик, не желающий выстраивать отношения с российскими СМИ. Громкий скандал разразился после того, как 24 января украинский политик Борислав Береза толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву во время Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она задавала вопрос вице-спикеру Рады Ирине Геращенко, когда журналистку грубо толкнул один из представителей прессы.

После этого депутат Береза начал преграждать Скабеевой путь к Геращенко, тем самым мешая ей задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Видео инцидента корреспондент опубликовала в своем инстаграме.

За нее вступился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который был очень возмущен поведением Березы. Он подчеркнул, что если бы нечто подобное случилось с украинской журналисткой в Чечне или другом регионе РФ, то это стало бы причиной жесткой критики со стороны Запада. К тому же инцидент мог бы стать поводом для рассуждениях о правах человека, отметил Кадыров.

«А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить», — возмутился глава Чечни.

Он добавил, что «обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху».

Впрочем, предупреждения Кадырова Береза не воспринял всерьез. «Если бы что-то было более-менее серьезное, они [СБУ] бы сообщили», — сказал политик «Громадскому телевидению».

Депутат отказался извиняться перед Скабеевой за рукоприкладство и подчеркнул, что никого не боится и не будет нанимать охрану.

«Я хожу по улицам Киева сам, <…> использую как свой автомобиль, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?» — заявил депутат.

Его также вызвал на дуэль член Совета Федерации Игорь Морозов, сообщивший о своем намерении в фейсбуке. Оружием для поединка Морозов избрал пистолет «Удав».

Береза принял вызов, назначив россиянину встречу четвертого февраля около центрального входа Верховной рады. «А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может — оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь. Время пошло», — написал он в своем микроблоге.

Член Совфеда отметил, что ради дуэли с депутатом готов приехать в Киев. Парламентарий уточнил, что поездка состоится, если ее утвердит руководство верхней палаты парламента.

«Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос», — сказал политик, уточнив, что предложит третью страну в качестве места для дуэли, если эту поездку не согласуют.