Не доросли еще: водку отпустят с 21 года

Министерство здравоохранения РФ готовится в ближайшее время внести на рассмотрение правительства предложение об увеличении возраста, с которого можно будет продавать крепкий алкоголь, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на Российском инвестфоруме. Она отметила, что сначала необходимо обсудить этот вопрос с федеральными органами исполнительной власти.

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Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил законопроект, предполагающий внесение изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В ведомстве предлагают внедрить запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21 года.

Предложение Минздрава одобрил член Общественной палаты РФ, руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Убежден, что предлагаемая Минздравом мера — шаг в правильном и нужном направлении. Фундаментальная поддержка граждан на протяжении пяти лет показывает популярность данной инициативы среди людей. Однако, в общем, говоря о предложении Минздрава, мы обязаны говорить, чтобы вся алкогольная продукция продавалась с 21 года. Это наша принципиальная позиция: нет опасного и не опасного алкоголя для молодежи. Защита здоровья детей — приоритет», — подчеркнул он.

При этом еще в октябре прошлого года Минэкономразвития раскритиковало инициативу по увеличению возраста продажи алкоголя до 21 года. Там посчитали, что она «не вполне укладывается в логику других нормативно-правовых актов», пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В министерстве обратили внимание, что по Конституции граждане могут с 18 лет в полной мере осуществлять свои права и обязанности, с этого возраста наступает полная гражданская дееспособность. К тому же законодательство позволяет гражданам России с этого возраста создавать семью и обязывает молодых людей служить в армии.

Главным образом разработанный законопроект призван сократить употребление алкоголя молодыми людьми. Но, по мнению Вероники Скворцовой, россияне перестанут злоупотреблять спиртным, когда у них появится «интересная работа», «оптимистический взгляд на жизнь» и сформируется «ответственность за свое здоровье».

«Как бы мы ни ограничивали и какие бы мы рестрикции ни вводили, перестанут пить тогда, когда уйдет в этом потребность: когда будет интересная работа и созидание на работе, когда будет интересный досуг после работы, оптимистичный взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии и ответственности и за свое здоровье, и за здоровье своих близких», — сказала Скворцова каналу НТВ в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Она подчеркнула, что этот комплекс задач станет стратегическим вектором на будущее. Министр объяснила, что программы по улучшению общественного здоровья имеют накопительный эффект, поэтому их результаты проявятся только через три-пять лет.

«Но это не значит, что в ближайшие три года мы не будем иметь положительных результатов, потому что есть тактические шаги, которые непосредственно приводят к результату — не столь значимому, но реальному», — подчеркнула Скворцова.

За неделю до этого она заявила, что с алкоголем на сегодняшний день связано около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста.

Но за последнее время, по ее словам, удалось значительно сократить острую смертность от алкоголя. Это связно с тем, что изменился рынок алкогольных напитков и стало меньше суррогатов, уточнила глава ведомства.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу проекта «Трезвая Россия» 23 ноября прошлого года провел опрос, в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов. Исследование показало, что идею об увеличении возраста для продажи алкоголя до 21 года поддержали 78% россиян, в то время как 21% респондентов заявил, что скорее не поддержит подобную инициативу. 1% опрошенных затруднились ответить.

По данным опроса, почти каждый второй россиянин лично замечал снижение работоспособности и низкую производительность труда, вызванные алкоголизмом. Около половины опрошенных сталкивались со случаями болезней и смертей вследствие длительного употребления алкоголя. 96% респондентов либо слышали от знакомых, либо сами наблюдали семейные ссоры и разводы, спровоцированные злоупотребления алкоголем.

Увеличение возраста продажи алкоголя — не единственный способ, с помощью которого государство борется со злоупотреблением спиртным среди россиян. В ноябре в Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним. Авторы документа предложили наложить запрет на розничную продажу спиртных напитков в таких местах с 23:00 до 11:00 по местному времени.

Предлагаемые ограничения призваны повысить «уровень защищенности физического и нравственного здоровья жителей».

В документе подчеркнули, что эта инициатива полностью соответствует целям государственной политики по укреплению правопорядка, защите конституционных прав и интересов граждан, а также снижению уровня потребления спиртных напитков и уменьшению ущерба от инцидентов, возникших из-за алкогольного опьянения.