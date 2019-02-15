Обезображенные лица: европейские хулиганы полюбили кислоту

Ранним утром пятницы в парижском метро молодой мужчина получил серьезные травмы, когда ему обожгли лицо неизвестной жидкость, — об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники.

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Инцидент произошел в 6:30 на платформе станции «Бастилия» линии метро №1 на востоке Парижа, когда между двумя молодыми людьми завязался конфликт. В процессе ссоры один из них плеснул другому в лицо едкой жидкостью, после чего скрылся — сейчас его разыскивает полиция. Личность пострадавшего мужчины возраста около 20 лет устанавливается. Состав жидкости, от которой пострадавший получил серьезные повреждения, также устанавливается: по предварительным данным, это кислота, однако эта версия еще требует подтверждения.

Помощь мужчине, получившему травмы в результате конфликта, оказали спасатели: по их словам, у него серьезно обожжены лицо и предплечья. Молодой человек был госпитализирован.

Как сообщает издание Europe1, за последнюю неделю это уже второй инцидент в парижской подземке, связанный с опасной жидкостью. В среду, 13 февраля, на одной из станций линии №11 ожоги получили мужчина и женщина: они контактировали с бутылкой с неизвестной жидкостью, оставленной на скамейке — как оказалось впоследствии, она содержала серную кислоту. Однако полицейские не готовы расценивать этот инцидент как происшествие криминального характера — по крайней мере, эта версия не является приоритетной.

В понедельник, 11 февраля, инцидент, схожий с парижским, произошел в Лондоне. Вечером, в 20:10, полицию вызвали на улицу Саут-Стрит в лондонском Ромфорде, где возле железнодорожной станции Эссекс 19-летнему юноше плеснули в лицо ядовитой жидкостью неизвестного происхождения. Задержать злоумышленника не удалось - полиция сообщила СМИ только то, что это был молодой мужчина. Пострадавший был госпитализирован.

На следующий день, 12 февраля, в Лондоне пострадали двое мужчин — они также получили ожоги лица от едкой жидкости неизвестного происхождения в ходе уличного конфликта. Инцидент произошел на площади Аргайл в Лондоне неподалеку от станции Кингс-Кросс.

«Полиция получила вызов в 13.33 12 февраля в связи с уличной стычкой между двумя группами мужчин на площади Аргайл в Блумсбери, — цитирует Evening Standard представительницу службы столичной полиции Лондона. – Все участники конфликта покинули место событий до того, как туда прибыли офицеры полиции».

По сообщению пресс-службы лондонской полиции, двое мужчин были позже обнаружены неподалеку — они получили ожоги лица, вызванные едкой субстанцией. Пострадавшие были госпитализированы, преступников разыскивает полиция.

Как сообщил Evening Standard свидетель происшествия, он видел, как между двумя группами подростков произошла стычка, в результате которой «кто-то плеснул им в лицо кислотой».

В начале февраля британская полиция обратилась к гражданам с просьбой помочь ей призвать к ответу преступников, от рук которых в декабре 2018 года пострадал 51-летний мужчина – ему плеснули в лицо едкой жидкостью в районе Кройдон на юге Лондона.

1 декабря после полуночи полицейские прибыли по вызову на Суррей-Стрит, где нашли мужчину, подвергшегося нападению. Они немедленно омыли его лицо водой и отправили в госпиталь. Как заявили в Службе столичной полиции, травмы, полученные мужчиной, не смертельны, однако, возможно, в дальнейшем серьезно повлияют на качество его жизни.

По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений пострадавшему были задержаны двое мужчин 40 и 53 лет, однако они были отпущены под залог до середины февраля на то время, пока следствие собирает доказательства их вины. На прошлой неделе, 8 февраля, полиция обратилась к возможным свидетелям инцидента с просьбой помочь ей в расследовании.

Как заявил констебль Крис Даммер из полицейского участка Кройдона, пострадавший получил серьезные травмы. «Я призываю всех, кто был свидетелем произошедшего или обладает какой-либо информацией относительно личности подозреваемых немедленно связаться с полицией», — цитирует офицера лондонской полиции Evening Standard.