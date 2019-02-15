Битой по голове: кто напал на мэра Иваново

Мэр города Иваново Владимир Шарыпов был атакован неизвестным вечером 14 февраля. По данным полиции, злоумышленник, вооруженный битой, поджидал чиновника у его дома. Инцидент произошел около 22 часов.

Шарыпов, занимающийся боевыми искусствами, дал неизвестному отпор, а когда нападавший попытался скрыться, то побежал за ним. Догнать атаковавшего мужчину чиновнику не удалось.

«Да, действительно, на меня напали вчера у дома, я сейчас в больнице», — сказал сам Шарыпов ТАСС. При этом в мэрии сообщили РИА «Новости», что Шарыпов уже вышел на работу.

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В результате атаки Шарыпов получил легкие травмы: сотрясение мозга и несколько ушибов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщил ТАСС начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, мэр написал заявление в полицию, но злоумышленник пока не задержан. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский взял на личный контроль расследование дела об атаке.

Официальных сообщений о возможных причинах нападения и мотивах преступника пока нет, однако местные СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что бытовая версия исключена.

Максимальное наказание по статье «Хулиганство» — лишение свободы до пяти лет. Однако если будет доказано, что нападение было совершено в связи с исполнением лицом своих должностных обязанностей, то уголовное дело может быть переквалифицировано на более тяжкую статью — ст.318 УК РФ, а по ней уже предусмотрено до десяти лет тюрьмы.

Нападение на мэра города вызвало бурную реакцию жителей Иваново. Часть пользователей соцсетей выразили поддержку Шарыпову и назвали его настоящим борцом и лидером. Однако нашлись и те, кто с сарказмом предположил, что мэр не смог догнать преступника, потому что «увяз в нечищенном снегу».

Шарыпов занимает кресло главы города Иваново с 15 ноября 2016 года, став одним из самых молодых руководителей российских городов. На момент вступления в должность ему было 32 года.

Изначально инаугурация мэра была назначена на 9 ноября, но ее перенесли из-за траурных мероприятий в связи с обрушением одного из жилых домов в Иваново.

Взрыв в двухэтажном кирпичном доме на улице Минская погремел 6 ноября около четырех часов утра. Радостин сообщил РИА «Новости», что в результате взрыва пострадали четыре квартиры: «Обрушение с первого по второй этаж, то есть полное, четыре квартиры пострадали». Позже в региональном главке МЧС уточнили, что «произошло обрушение двух квартир на втором этаже и кровли».

Из-под завалов были извлечены тела шести погибших — двух мужчин, трех женщин и четырехлетней девочки. Одна из погибших — пожилая женщина — не была жительницей дома. По словам представителя МВД, вероятно, она находилась в гостях у одного из жильцов, который «немножечко выпивал». Самого мужчину извлекли из-под завалов, его доставили в больницу.

Всего же, по данным МЧС, пострадали восемь человек, четверо были помещены в реанимацию. Из соседних подъездов эвакуировали 13 человек. По данным следствия, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.

Отметим, что это уже вторая атака на чиновников за последнюю неделю. Утром 11 февраля во 2-м Балтийском переулке на севере Москвы произошло нападение на замруководителя управления департамента образования столицы Илью Гуськова. Трое неизвестных напали на него, когда он выходил из машины, и начали избивать.

За чиновника пытался вступиться 54-летний охранник, но в итоге пострадал сам — грабители избили и его, после чего вернулись к своей жертве, еще раз обыскали все карманы и скрылись на автомобиле.

«Гуськов с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сломанным носом госпитализирован», — уточнил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Один из нападавших был задержан в тот же день. 27-летний мужчина оказался участником боев без правил. В ходе допроса он признался, что целью нападения было ограбление: «Хотел взять деньги, не получилось». Также задержанный рассказал, что приехал в Москву три месяца назад. На вопрос о том, почему он все же не взял деньги, задержанный ответил, что не нашел их.