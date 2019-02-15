Смерть Лесина: суд раскроет правду

Суд Вашингтона приказал до 20 февраля обнародовать «десятки протоколов о вскрытии», медицинские записи, токсикологические отчеты, электронные письма и другие необходимые материалы дела о смерти бывшего министра печати РФ Михаила Лесина. Суд Вашингтона удовлетворил иск журналиста американского «Радио Свобода» Майка Экела, требовавшего получить эти данные на основании Закона о свободе информации. Свой иск журналист подал в конце 2017 года.

Судья Хирам Пьюиг-Луго отклонил доводы ответчиков о том, что «интересы семьи Лесина перевешивают общественные интересы, касающиеся обстоятельств его смерти».

Он также не согласился с аргументом, что передача документов «поставит под угрозу то, как городская полиция и ФБР проводят расследования».

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Михаил Лесин занимал пост министра России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций с 1999 по 2004 год. Он также был председателем правления ОАО «Газпром-медиа-холдинг» с 1 октября 2013 по 12 января 2015 года.

Тело Лесина было обнаружено в номере отеля Dupont Circle в Вашингтоне утром 5 ноября 2015 года с тупыми травмами головы, шеи и туловища. После «всестороннего расследования», длившегося почти год, федеральный прокурор в октябре 2016 года пришел к выводу, что Лесин умер в одиночестве в своей комнате из-за серии пьяных падений «после нескольких дней чрезмерного потребления алкоголя». Его смерть была признана «несчастным случаем», и прокуроры закрыли дело.

Однако в середине марта 2017 года американские СМИ неожиданно вернулись к этой теме. Появились сообщения, что характер травм на теле Лесина может быть результатом нападения на него, а пресс-секретарь президента США заявил, что к расследованию его смерти подключилось ФБР.

Источник газеты The Washington Post в правоохранительных органах США рассказал тогда, что среди возможных версий гибели Лесина полиция рассматривает участие в драке, падение, а также предположение о том, что он мог попасть под машину.

В том же месяце телеканал «Би-би-си» выпустил сюжет, в котором говорилось, что причиной ухода из жизни Лесина стали травмы головы, нанесенные «тупым предметом». Телеканал ссылался на службу судмедэкспертов округа Колумбия. По их сведениям, перед смертью политику были нанесены удары по шее, рукам и ногам. На его теле отчетливо были видны следы соответствующих повреждений.

В июле 2017 года американский портал BuzzFeed опубликовал материал, где утверждается, что сотрудники ФБР и разведки США считают смерть бывшего российского министра убийством вопреки выводам федерального прокурора.

С Лесиным расправились перед запланированной встречей с представителями минюста США, настаивает BuzzFeed, ссылаясь на данные двух агентов ФБР и сотрудника американской разведки.

При этом отмечается, что ни один из этих чиновников не был прямо связан с «делом Лесина», а журналисты узнали эти данные от «коллег, которые участвовали» в расследовании. На встрече с представителями минюста США Лесин якобы должен был рассказать о работе телеканала RT, который он же и основал.

Тем не менее, информация в этих публикациях так и не подтвердилась. ФБР не нашло доказательств насильственной смерти бывшего российского министра. В январе 2018 года спецслужбы опубликовала материалы дела, включая внутреннюю переписку ведомства и заключения судмедэкспертов. По данным ФБР, причиной смерти Лесина стал несчастный случай. Дополнительным фактором было злоупотребление алкоголя.

Представитель полиции Вашингтона Рейчел Рид заявила РИА «Новости», что правоохранители не считают смерть Лесина предметом дальнейшего расследования. «После обсуждения с нашей командой по расследованию убийств у нас нет причин предполагать, что эта смерть была подозрительной», — сказала представитель полиции Вашингтона.

В марте 2018 года СМИ сообщали, что

британский эксперт Кристофер Стил подготовил доклад, в котором говорится о причастности России к смерти Лесина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения «спекуляциями».

«Опять нашли и в этом деле некий российский след. Вы не поверите, но рассуждения основываются на рассуждениях известного британского эксперта Кристофера Стила. Того самого, что составлял некое досье на Трампа», — сказал Захарова.

По ее словам, тот факт, что Стил — бывший сотрудник разведки Великобритании, «делает ситуацию еще более интересной, примечательной, курьезной».

Захарова напомнила, что материалы дела о смерти Лесина представляют закрытую информацию. При этом отметила, что если у американских правоохранительных органов появились новые данные, они должны известить российскую сторону.