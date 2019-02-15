Отвлечь от Курил: Япония хочет отменить визы для россиян

Правительство Японии рассматривает вопрос об отмене краткосрочных въездных виз для российских граждан. Об этом сообщает японская газета Sankei со ссылкой на свои источники.

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Как отмечает издание,

виза больше не потребуется тем, кто заблаговременно зарегистрирует свой загранпаспорт в консульстве.

В таком случае граждане РФ смогут свободно въезжать в страну на срок менее 90 суток. Токио также подумывает разрешить россиянам многократный безвизовый въезд в течение определенного срока.

Однако совершить такую реформу будет непросто, отмечает газета. Для этого потребуется координация с министерством юстиции Японии, а также главным полицейским управлением, в ведении которых находятся вопросы нелегальной трудовой миграции и безопасности.

Сроки введения обозначенной системы пока не определены: обсуждение этого вопроса планируется в ходе встречи глав МИД Японии и России 16 февраля в Мюнхене. Она состоится накануне Международной конференции по безопасности.

Похожий визовый режим у Японии действует с ОАЭ и Индонезией. Москва давно выражала японским коллегам свою готовность перейти на безвизовый режим на взаимной основе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе российско-японских переговоров 14 января в очередной раз это подчеркнул.

«Мы привлекли внимание наших коллег к тому, что Россия в последние годы выдвинула много инициатив, которые направлены либо на либерализацию режима передвижения для целого ряда категорий граждан — бизнесмены, туристы, участники спортивных и культурных обменов — и вплоть до вообще введения безвизового режима», — отметил Лавров.

По словам министра, начать можно как минимум с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо. «Мы считаем, что нет никаких причин, почему Россия и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная, например, с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо», — заявил Лавров.

По мнению СМИ, переход на безвизовый режим может немного разрядить обстановку вокруг заключения мирного договора между Россией и Японией по вопросу об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларация, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что на этом многолетнее противостояние с Японией по этом поводу закончится, однако для японцев это было лишь частью решения проблемы.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Желание японцев отобрать у РФ острова ранее объяснял и глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Как заявил НСН эксперт, все дело в том, что у многих на этих островах остались могилы родственников.

Кроме того, они также надеются получить от России некую денежную компенсацию за «незаконную оккупацию» в случае возврата островов Японии.

«Об этом была утечка в японской газете. Кроме того, японские рыбаки, которые проживают на севере Японии, на острове Хоккайдо, хотят получить доступ к рыбным богатствам этих островов. И они их получат, даже если два меньших острова будут переданы Японии. Это главное для простых жителей Японии, но их уже немного. Шесть тысяч человек осталось таких», — считает Кистанов.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян настроены не отдавать Японии Курилы. Так, 77% граждан РФ выступает против передачи островов. Отметим, что 29% считает, что законность принадлежности островов России не подлежит сомнению, так как наша страна отвоевала эти территории.