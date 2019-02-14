Оттепель, но ненадолго: когда вернутся морозы

В пятницу атлантический циклон вернет в Москву оттепель. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Днем 15 февраля в столице будет 0…+2°C — временами небольшой снег, а также слабая гололедица. Ночью осадки сохранятся, а температура опустится до -5…-3°С. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

В субботу, 16 февраля, среднесуточная температура на 5-7 градусов превысит норму. Днем ожидается облачная с прояснениями погода — без осадков. Столбики термометров останутся на отметке 0…+2°С. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью температура опустится до -4…-2°С, в городе по-прежнему будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Атмосферный фон ниже нормы – 743 мм рт. ст.

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В этот день в лектории павильона «Рабочий и колхозница» ВДНХ состоится лекция историка литературы Олега Лекманова о романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Мероприятие пройдет в формате «медленных чтений» — его ведущая детально разберет ключевые страницы произведения и ответит на все вопросы слушателей. Старт лекции в 14.00, вход свободный.

17 февраля, в воскресенье, дневная температура составит -2…0°С. В столице будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -4…-2°С. Синоптики также прогнозируют небольшой снег. Ветер днем северо-западный, ночью юго-западный, 6-12 м/с. Атмосферное давление резко понизится и составит 733 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Традиционно в третье воскресение месяца москвичи могут бесплатно посетить ряд московских музеев и выставок. Советуем заглянуть в Московский музей современного искусства на «Маяковской». Там проходит экспозиция, созданная совместно с Гете-Институтом, под интригующим названием — «Как нам всем оказаться в будущем?».

Проект осмысляет изменения в современном искусстве Германии и России. На выставке вы узнаете, как появляются новые формы художественных практик, как время изменило художников и кураторов и насколько они подвержены колебаниям социального и политического климата.

Также советуем посетить выставки Музея Москвы «Из коллекции музея. Выбор сотрудников» и «Страна одноразовых вещей». На первой будут представлены экспонаты, выбранные сотрудниками разных музейных подразделений — от археологических находок, сочинений Карла Маркса до бритвенного набора солдата наполеоновской армии. Вторая экспозиция будет посвящена работам художника-графика Ивана Языкова, который расскажет о проблеме взаимоотношений человека и мира одноразовых вещей, которые, вместо людей, играют главные роли на его полотнах.

В начале недели в Москву с северо-запада устремится холодный воздух. Дневная температура в понедельник, 18 февраля, опустится до -6…-4°С, ночная до -12…-10°С. В течение дня в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер в дневное время северо-западный, 6-11 м/с, в ночное — западный, 4-9 м/с. Атмосферный фон превысит норму и составит 752 мм рт. ст.

Напоминаем, что с 16 по 24 февраля включительно будут временно закрыты 5 станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Ограничение связано со строительством Большой кольцевой линии метро.

Во вторник, 19 февраля, погода в столице будет по-настоящему зимней. Синоптики прогнозируют снегопады и температуру, соответствующую климатической норме.

Днем будет -5…-3°С, ночью -10…-8°С. В течение дня погода будет облачной с прояснениями, кратковременным снегом и западным ветром, 3-9 м/с. Атмосферное давление немного понизится и составит 747 мм рт. ст.

20 февраля, в среду, к Москве с запада приблизится теплый атмосферный фронт. Он вновь повысит температуру воздуха, а также принесет москвичам осадки в виде мокрого снега и дождя. Дневная и ночная температура составит -1…+1°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон — 743 мм рт. ст.

В свободное время советуем сходить в галерею «Артстори», где проходит выставка произведений живописи, графики и скульптуры, которые объединены темой сновидений. Экспозиция охватывает период с 1930-х годов до настоящего времени дней и погружает зрителей в парадоксальные пространства, рожденное авторской фантазией.

В четверг, 21 февраля, в столице сохранится теплая, слякотная погода. Синоптики также прогнозируют мокрый снег с дождем. Днем ожидается -3…+2°С, ночью -5…0°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление — 740 мм рт. ст.

22 февраля, в пятницу, в Москву нагрянет холодный атмосферный фронт.

Дневная температура упадет до -7…-2°С, а ночью москвичей ждет настоящий морозец – столбики термометров опустятся до -15…-10°С. В течение дня местами пройдет кратковременный снег.

Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферный фон — 754 мм рт. ст. Не забудьте о грядущем «мужском» празднике и позаботьтесь о подарках для своих защитников. Прислушайтесь к ним — возможно, кто-то давно мечтает об определенной литературе или же с начала зимы так и не успел обзавестись уютными шапкой и шарфом.