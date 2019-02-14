Сядут все: Путин объявил войну ворам в законе

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) — так называемых «воров в законе». Уголовный кодекс России планируется дополнить статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Изменения также коснутся участников их сходок — организаторов, авторитетов и других.

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«Занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет», — говорится в законодательной инициативе.

Действующая статья 210 УК РФ предусматривает уголовную ответственность для лидеров ОПГ только в том случае, если ими были совершены противозаконные деяния — наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена. С учетом этого законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 210.1, которая устанавливает уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии», — говорится в пояснительной записке. Там отмечается, что лидеры ОПГ, преступных организаций благодаря своему положению в преступной иерархии часто уходят от уголовной ответственности.

Российское правительство и Верховный суд, которые ознакомились с инициативой Путина, поддержали предлагаемую реформу, пишет «Российская газета». В ведомствах отметили, что реализация внесенных изменений не потребует дополнительных затрат из государственной казны.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству может рассмотреть законопроект уже на следующей неделе. Первый замглавы комитета Михаил Емельянов назвал законопроект приоритетным, так как его внес президент РФ.

«То, что он будет поддержан, у меня в этом сомнений нет. Тут два основания — потому что он президентский, а во-вторых, потому что он нужный и важный», — пояснил депутат РИА «Новости».

В столичном управлении МВД ранее сообщали, что в Москве в первом полугодии 2018 года «установлено 1015 лидеров и активных участников организованных групп». Помимо этого, «сотрудники полиции раскрыли 3812 преступлений, совершенных организованными преступными группами».

В октябре 2009 года Госдума одобрила поправки в УК РФ, ужесточающие ответственность за организацию преступной группы. Тогда был повышен максимальный срок наказания для членов ОПГ — с 15 до 20 лет. Тогда же было впервые введено понятие «лидер ОПГ» и установлена уголовная ответственность для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. При этом, согласно поправкам 2009 года, к ней могли привлечь только за совершение общественно опасного деяния.

В 2009 году первый зампред думского комитета по законодательству Владимир Груздев сообщал, что данные меры по ужесточению УК РФ направлены против верхушки организованной преступности, а выражение «вор в законе» вскоре выйдет из лексикона россиян.

Отметим, что с «ворами в законе» борются законодатели и других стран. Так, в 2005 году глава правительства Грузии Михаил Саакашвили внес в уголовный кодекс статью 223, в которой понятиям «вор в законе», «разборка», «воровской мир» были даны четкие юридические определения. Согласно статье, одно «членство в воровском сообществе» наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. В 2016 году в 223 статью были внесены поправки. С тех пор за создание незаконного формирования (дружины, объединения, отряда, или иной группы) или руководство им в Грузии можно получить от 6 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что понятие «вор в законе» является специфическим. Оно обозначает титул некоторых членов преступного мира, относящихся к его элите и пользующихся значительным авторитетом. Появился термин еще во времена СССР и существует до сих пор в России и странах СНГ. Это явление в преступном мире не имеет аналогов в мировой криминальной практике.