Черви в насвае: как курсанты заразились эхинококкозом

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов опроверг информацию о том, что курсанты ульяновского Суворовского училища отравились продуктами питания. Об этом глава региона сообщил ТАСС.

«Сейчас изучаются все варианты, за исключением [одного]. Отброшен в полном объеме вопрос, связанный с заражением через продукты питания», — пояснил он.

Хотя официальная версия произошедшего пока не озвучена, Морозов заявил, что медики склоняются к «собачьему следу». То есть считают, что студенты заразились эхинококкозом вследствие употребления насвая — некурительной смеси, состоящей из табака и гашеной извести. Однако часто туда также могут добавлять куриный помет вместо извести. «Очень важно, что эта зараза носит чисто локальный характер, на той территории, на которой это произошло, то есть на территории училища», — пояснил губернатор.

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Ранее о «собачьем следе» со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали «Известия». Собеседник издания рассказал, что курсанты ульяновского училища могли подхватить паразитарную болезнь, употребляя насвай. Он отметил, что эта версия является приоритетной.

Тем не менее отец одного из выпускников Суворовского училища, которого также проверяют на эхинококкоз, полностью опровергает информацию о том, что учащиеся учебного заведения могли употреблять насвай. «В этом училище учатся лучшие из лучших, это точно не детдом. Скорее всего, заражение прошло через продукты или через воду», — рассказал он журналистам.

Собеседник издания отметил, что родители курсантов до сих пор не получили достоверной информации о причинах заболевания своих детей. По его словам, им лишь сообщают о том, что следственные действия продолжаются.

Специалист НИИ фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений Ирина Одоевская предположила, что ленточные черви, которые попали в организмы курсантов, могли содержаться в собачьих фекалиях: «В принципе, от куриного помета заразиться данным заболеванием невозможно. В крайнем случае можно предположить, что куры имели возможность расклевать собачьи фекалии».

Часть зараженных эхинококкозом учащихся будут лечить в домашних условиях, а остальным предстоит хирургическое вмешательство. Об этом СМИ сообщила мать одного из курсантов.

Она отметила, что ленточные черви были найдены не только в легких подростков, но и в других органах — печени, селезенке, глазах и головном мозге.

Операции по удалению паразитов будут проведены в 3-м Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского или же в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко. Впрочем, власти региона опровергли, что у кого-либо из курсантов были зафиксированы кисты в мозге.

Напомним, что массовая эпидемия эхинококкоза в Суворовском военном училище города Ульяновска началась в январе 2019 года. Паразиты были зафиксированы в легких 20 курсантов в ходе планового флюорографического обследования. По итогу повторного медицинского обследования всех учащихся заболевание было выявлено у 26 курсантов (по данным ряда СМИ, сейчас их число выросло до 30).

Лечение учащихся сразу же взяла под контроль медицинская служба Суворовского училища, а военная прокуратура начала проверку по факту заболевания воспитанников. Об этом ТАСС сообщил военный прокурор Ульяновского гарнизона Максим Нечаев.

По данным регионального Минздрава на 4 февраля, эхинококкозом были заражены 26 курсантов — им назначили амбулаторное лечение. Тогда же в ведомстве сообщили об обследовании еще более 400 воспитанников училища. Отмечалось, что проверки в самом училище не выявили нарушений санитарных норм или организации питания. Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин сообщил, что после окончания курса лечения каждый суворовец пройдет повторное обследование по месту своего проживания.

Он отметил, что военные медики продолжат наблюдение за зараженными после того, как они окончат училище, а также будут на безвозмездной основе снабжать их необходимыми медикаментами.

После инцидента в Ульяновске во все военные учебные заведения страны были направлены директивы с требованием проверить состояние здоровья обучающихся и сотрудников.