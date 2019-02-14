«Пусть гордится»: Порошенко подарят «орден Иуды»

Жители Донецкой Народной Республики предложили вручить особую награду для украинского президента Петра Порошенко — «орден Иуды». Для этого они будут собирать осколки боеприпасов, запущенных киевскими военными в сторону ДНР. Акция продлится в течение всей предвыборной кампании на Украине. Об этом сообщил на брифинге глава центрального исполнительного комитета общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Жители вышли с такой инициативой — отлить из тех снарядов, которые прилетают со стороны Украины, орден для Петра Порошенко и вручить ему. Наше движение безусловно поддерживает данную инициативу и объявляет о запуске акции, целью которой будет изготовление «ордена Иуды» и передача его адресату», — сказал он.

Первый «орден Иуды» появился еще в 1709 году по приказу Петра I. Его изготовили для гетмана Запорожского войска Ивана Мазепы, который предал русского государя и перешел на сторону Швеции. Артефакт не сохранился, но, по описаниям, представлял собой серебряный диск весом более пяти кг. На нем был изображен Иуда Искариот и 30 сребреников, ради которых он предал Христа.

Алексей Муратов сообщил, что в настоящий момент разрабатывается дизайн «ордена» и решается вопрос о способе доставки подарка. Штабы по сбору осколков планируют организовать в местных общественных приемных председателя движения.

Отлитый из осколков «орден Иуды» собираются вручить Порошенко 31 марта, когда пройдут президентские выборы.

«Нам бы хотелось «поддержать» его именно этой акцией, дабы он «гордился» и понимал, что жители Донбасса помнят и на себе ежедневно испытывают ту боль и страдания, которые он приносит простому народу», — объяснил Муратов.

Впрочем, акцию поддержали не все. Как передает ФАН, бывший депутат Верховной рады Олег Царев, в 2014 году перешедший на сторону республик Донбасса, полагает, что такая акция бессмысленна.

«Какая цель этой акции? Воззвать к совести Порошенко? Этого не получится. Снизить его рейтинг и помешать выиграть президентские выборы на Украине? Но зачем это нужно жителям Донбасса, которые не хотят возвращаться в состав Украины? Да, Донбасс следит за тем, что происходит на Украине, но не отождествляет себя с ней. Это взгляд зрителя, а не участника процесса. Не думаю, что жители Донбасса хотят участвовать в избирательной кампании на Украине», — сказал Царев.

По мнению бывшего депутата, ситуация выглядит, как если бы во время Великой Отечественной войны школьники Советского Союза собрали все осколки фашистских боеприпасов и отлили из них подобный «орден» для Гитлера.

«Толку от этого — никакого. Да и в игры играть в Донбассе несерьезно. Война идет пять лет, гибнут люди. И каждый погибший житель Донбасса — это доказательство преступных действий Петра Порошенко и его команды. С гибелью людей не сравнится никакой «орден Иуды»», — сказал Олег Царев.

Ранее доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев предложил вручать «орден Иуды» отрекшимся от канонической церкви Украины священнослужителям. Так он отреагировал на награждение Петром Порошенко трех митрополитов новой церкви Украины орденами за «заслуги в развитии независимой Православной церкви».

«Да, Порошенко орденов не жалко. Там уже давно пора ввести орден Мазепы («орден Иуды» — «Газета. Ru»). Им было бы оптимально награждать подобных людей. Сомнительно, что после награды от президента будут и другие священнослужители, которые за ним последуют. У людей была возможность сделать выбор, и не желание получить орден ими двигает», — пояснил он RT.

В конце октября прошлого года сервис Google Maps по ошибке переименовал Верховную раду в «зраду», что в переводе с украинского означает «предательство» и «измена».

«Сначала не поверил, думал, фотошоп. Но нет, это действительно правда — Верховная Зрада Украины. На всех экранах Google Maps Украины», — написал тогда депутат Переяслав-Хмельницкого горсовета Максим Иващенко у себя в фейсбуке.