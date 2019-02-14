«Беспредел»: украинского епископа не пустили на родину

Украинская Госпогранслужба депортировала из страны наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеона. Об этом сам священнослужитель заявил на своей странице в фейсбуке.

«Владыку депортировали в США! Вели к самолету вооруженные автоматчики, как преступника!» — написал он.

Пресс-секретарь Гедеона заявил, что епископа лишили украинского гражданства, оставив только гражданство США.

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Тем временем официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг насильственную депортацию священнослужителя. «Сегодня утром, в 6:30 [по киевскому времени, – «Газета.Ru»], Юрий Харон (епископ Гедеон) вылетел обратным рейсом во Франкфурт [вероятнее всего, там будет сделана пересадка, — «Газета.Ru»]. Самостоятельно, само по себе, без принуждения, в добром здравии и настроении. Обещал вернуться. Видео вскоре опубликуем», — отметил Слободян.

В украинской погранслужбе подчеркнули, что Гедеон был задержан 13 февраля в аэропорте «Борисполь» во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта. Пограничники объяснили, что «выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица имеется гражданство нескольких стран». Еще одним основанием для задержания и депортации стала информация пограничников о том, что епископ «занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом «Русского мира» (общественной организации, занимающейся популяризацией русского языка и культуры, а также поддержкой программ изучения русского языка в различных странах мира — «Газета.Ru»).

По словам Гедеона, он провел ночь с 13 на 14 февраля в киевском аэропорту. В какой-то момент ему стало плохо — пришлось вызвать врачей.

Народных депутатов Украины и адвокатов к нему якобы не допускали. Сам владыка считает свое задержание «религиозным политическим давлением и беспределом, который творится сейчас на Украине».

В УПЦ в свою очередь полагают, что епископа Юрия Харона не пустили в страну, чтобы устрашить представителей канонической Украинской православной церкви. Таким образом украинские власти борются с инакомыслием, подчеркнули в УПЦ.

«Совершенно очевидно, что без суда и следствия владыку Гедеона не впустили в Украину и лишили гражданства Украины за то, что он открыто рассказал представителям США о ситуации в религиозных отношениях в Украине. Одним из официальных обвинений в адрес владыки было как раз то, что он исповедует какие-то не такие идеологические принципы. Поэтому это все так открыто и наглядно произошло для того, чтобы устрашить всех остальных. Это своего рода реставрация железного занавеса и попытка возродить классические тоталитарные коммунистические методы борьбы с инакомыслием», — заявил РИА «Новости» архиепископ УПЦ Климент (Вечеря).

Он считает, что задержание Гедеона и лишение его гражданства было проведено с нарушениями законодательства Украины. «Для того, чтобы лишить человека гражданства, необходимо решение суда. Владыка Гедеон не имел возможности не то что защищать свои права в суде, но даже не имел представления о том, что какие-то процессы, связанные с лишением гражданства, вообще инициированы», — отметил Климент в разговоре с ТАСС. По его словам, епископ, будучи наместником монастыря, должен иметь возможность осуществлять свою деятельность как руководитель религиозной общины.

В начале февраля владыка Гедеон посетил конгресс США и рассказал там о нарушении международных прав верующих на территории Украины.

Он заявил американским властям об избиениях украинских верующих, а также притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций. «Мы обратились для того, чтобы донести правду истинной ситуации положения дел нарушения прав человека, особенно верующих на Украине», — так цель своего визита в конгресс объяснил сам епископ.

Гедеон передал американским властям воззвание украинской православной церкви на трех листах, адресованное госсекретарю США Майклу Помпео. «Украинское правительство приняло законы, которые позволяют конфисковывать не только наши приходские церкви, но и наши монастыри и величественные соборы, олицетворяющие многовековую историю православной церкви на Украине. Оно хочет передать их новой церковной организации и заставить наш народ посещать ее службы. В глазах нашего народа эта новая церковь — обман, а духовенство не легитимно», — цитирует Первый канал текст документа, переданного Гедеоном госсекретарю США.

В Московском патриархате в свою очередь ждут реакции Запада на депортацию епископа с территории Украины. «Ведь до этого, встречаясь с конгрессменами, он лишь свидетельствовал о нарушении религиозных прав граждан на Украине. Именно его слова правды, сказанные американцам, вызвали такую ненависть украинских властей, что они фактически лишили его также имеющегося украинского гражданства и принудительно выслали из страны», — сообщил представитель Московского патриархата Владимир Легойда.