Миллионер на зоне: суд вернул Улюкаеву его богатство

Замоскворецкий суд Москвы в четверг, 14 февраля, снял обеспечительный арест с имущества экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, поскольку он уже уплатил штраф в 130 млн рублей. Соответствующее решение огласила судья Лариса Семенова.

Реклама

В апреле прошлого года, после того как Верховный суд признал законным решение о заключении Улюкаева в колонию на 8 лет, а также о штрафе размером 130 млн рублей, на имущество бывшего министра был наложен арест.

Приставы заморозили счета экс-чиновника, на которых лежало более 67 млн рублей и $1,3 млн. Кроме того, силовики изъяли $250 тыс., 200 крон, 280 польских злотых, а также наличную валюту еще ряда стран.

Под арест также попали дом Улюкаева в Москве, недвижимость в Смоленской области, автомобиль, многочисленные монеты из драгоценных металлов, слиток серебра и дорогостоящие часы.

Вопрос снятия ареста с имущества обсуждался без экс-министра — он отказался участвовать в процессе по видеосвязи из колонии. «Мой доверитель отказался участвовать в заседании, он просто не захотел. Попросил, чтобы заседание проходило без его участия», — пояснила адвокат Лариса Каштанова.

В ходе заседания прокурор Борис Непорожный заявил, что взысканный с Улюкаева штраф уже поступил в государственный бюджет. Еще 10 декабря защитница Каштанова сообщала, что Сбербанк снял арест со счета экс-министра. «Мы перевели деньги на депозитный счет приставов. Теперь они должны зачислить эту сумму в доход государства», — отмечала юрист.

Напомним, 7 декабря 2017 года Замоскворецкий суд признал экс-главу МЭР виновным в получении взятки размером в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима и многомиллионному штрафу.

В основу доказательства вины Улюкаева легли показания Олега Феоктистова — бывшего главы службы безопасности «Роснефти». Именно он заявил, что осенью 2016 года на саммите БРИКС Алексей Улюкаев двумя пальцами указал Игорю Сечину сумму взятки, которую он якобы хотел получить за одобрение сделки на покупку акций «Башнефти» «Роснефтью». Феоктистов подчеркивал, что все происходило во время игры в бильярд.

Спустя месяц после истории на саммите главу Минэкономразвития задержали во дворе здания «Роснефти». Это произошло в ходе спецоперации.

В багажнике его служебной машины были обнаружены $2 млн. Сам экс-министр утверждал, что стал жертвой провокации со стороны главы нефтяной компании.

Алексей Улюкаев стал самым высокопоставленным чиновником, осужденным за взяточничество в современной истории России. С мая 2018 года он отбывает наказание в исправительной колонии №1 в Тверской области. Там он устроился на работу библиотекарем со ставкой 11 тыс. рублей в месяц.

Спустя полгода заключения экс-министр прислал письмо, в котором он в подробностях описал свою повседневную жизнь в тюрьме.

«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30-х—50-х годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература XX века. Читают здесь не только детективы и фэнтези, но и серьезные книги названных и иных серьезных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения», — написал Улюкаева, его письмо опубликовало издание News.ru.

Бывший глава Минэкономразвития отметил, что поддерживает физическую форму ежедневными зарядками на свежем воздухе. В список упражнений входят приседания, наклоны и отжимания. «С йогой сейчас похуже — негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю», — отметил Улюкаев. В конце своего письма экс-чиновник сообщил, что сильно скучает по своим родственникам.

Как сообщал «Газете.Ru» секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, свою зарплату библиотекаря Улюкаев может потратить на продукты в тюремном магазине. «Если на территории колонии есть платные услуги — например, спортзал, парикмахерская — он может оплачивать их со своей зарплаты», — пояснил правозащитник.

В январе 2019 года в СМИ появилась информация, что экс-министр отбывает наказание в шикарных условиях. Сообщалось, что Улюкаева якобы поселили в отремонтированную палату медсанчасти, а также освободили от обязанности ходить на зарядку и работу.

Вскоре эту информацию опровергли в Федеральной службе исполнения наказаний. «Опубликованная в ряде СМИ информация не соответствует действительности. Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен», — сообщили во ФСИН.