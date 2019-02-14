Был ли криминал? В туалете МИД нашли тело дипломата

В здании Министерства иностранных дел в Москве, расположенном на Смоленской-Сенной площади, обнаружено тело 68-летнего дипломата Олега Кривова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Информацию о смерти сотрудника МИД подтвердили и в самом дипломатическом ведомстве.

По данным газеты «МК», тело Кривова было найдено около 9:00 в туалете на 19-м этаже здания. Как сообщает ФАН, тело мужчины утром в четверг в туалете обнаружила уборщица. Отмечается, что сотрудники МИД обратились в местный медицинский пункт, работники которого вызвали экстренные службы.

Собеседник агентства отметил, что смерть, по всей видимости, не носит криминальный характер — признаков насилия на теле дипломата обнаружено не было. По предварительной версии,

причиной смерти сотрудника МИД могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

По данным ФАН, Кривов занимал должность старшего советника департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД РФ, некролог, посвященный Олегу Кривову, будет опубликован позднее.

Отметим, что чуть более двух лет назад стало известно о смерти российского консула в Афинах, 55-летнего Андрея Маланина. В январе 2017 года его коллеги забили тревогу после того, как дипломат несколько дней не приходил на работу и не отвечал на звонки. Маланин был найден мертвым на полу ванной комнаты в своей квартире. Греческие правоохранители отмечали, что смерть сотрудника российской дипмиссии наступила по естественным причинам — признаков взлома его квартиры зафиксировано не было.

О скоропостижной смерти еще одного дипломата — старшего советника Четвертого департамента стран СНГ, 63-летнего Андрея Недосекина — стало известно в июне 2017 года. Тело сотрудника МИД в московской квартире в Зоологическом переулке обнаружила его жена. СМИ, ссылаясь на данные медицинской экспертизы, сообщали, что смерть Недосекина наступила за несколько дней до того, как тело нашла супруга.

В дипведомстве подтвердили смерть сотрудника. Там отметили, что Недосекин отличался профессионализмом и высокой степенью ответственности в работе. После окончания в 1982 году МГИМО он 35 лет был занят на дипломатической службе.

«Всю свою жизнь он достойно отстаивал интересы Отечества. Руководством министерства ему неоднократно объявлялись благодарности. Светлая память об Андрее Павловиче Недосекине, опытном дипломате, добром и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в сердцах его сослуживцев, всех тех, кто его помнит и знает», — говорилось в заявлении МИД.

Спустя несколько месяцев, в ноябре 2017 года, было обнаружено тело замдиректора департамента протокола МИД, 64-летнего Сергея Барашкова.

Дипломат трое суток не появлялся на работе, поэтому его руководитель лично обратился в полицию с заявлением о пропаже сотрудника. Приехавшие в квартиру Барашкова полицейские обнаружили его мертвым.

Сергей Барашков в 1976 году окончил МГИМО и приступил к службе в министерстве иностранных дел. Он работал в посольствах СССР в Республике Бурунди и Исламской Республике Мавритании. Последние 20 лет жизни он был бессменным заместителем директора департамента протокола МИД РФ. В дипведомстве отмечали исключительное трудолюбие, организаторские способности, скромность и заботу Барашкова, которые он проявлял на протяжении всей своей карьеры. «Он был высококвалифицированным дипломатом и наставником молодых сотрудников министерства», — отмечали в МИД.

Годом ранее, в ноябре 2016 года, в день американских президентских выборов, было обнаружено тело 63-летнего российского дипломата Сергея Кривова.

В бессознательном состоянии его обнаружили на земле у здания Консульства России в Нью-Йорке.

Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у Кривова травму головы — предполагалось, что дипломат упал с крыши. Однако позднее в российском посольстве заявили, что причиной смерти сотрудника дипмиссии стал сердечный приступ.

«Кривов, как стало известно, руководил сверхсекретной криптографической программой, которая позволяла зашифровывать и расшифровывать сообщения, которыми обменивались консульство и Москва. Это значит, что в его обязанности входило предотвращать слежение американских спецслужб за консульством», — писало американское издание BuzzFeed. Собеседник издания, работающий в американской разведке, также заявил, что смерть российского дипломата не носит криминальный характер.